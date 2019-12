Seehofer am Sonntags-Stammtisch: "Groko wird gut weiterarbeiten"

Nach dem SPD-Parteitag mit Wahl der neuen Vorsitzenden steht für Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) fest, dass die Große Koalition in Berlin bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 weiter regieren wird. "Ich sage Ihnen voraus, die Groko wird gut weiterarbeiten", so Seehofer am Sonntags-Stammtisch im BR Fernsehen. Die Regierung mache eine gute Arbeit, "auch mit dem SPD-Teil". Auf Wünsche der SPD zur Änderung einiger Punkte im Koalitionsvertrages könne man eingehen.

"Es ist völlig selbstverständlich, wenn ein Koalitionspartner Wünsche hat, dass man über bestimmte Themen spricht. Dass man miteinander spricht. Das steht übrigens im Koalitionsvertrag in der letzten Zeile." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

Die Politikwissenschaftlerin Ursula Münch hingegen meinte, dass der Fortbestand der Koalition aus Union und SPD keinesfalls geklärt sei. "Man sieht doch, dass nach wie vor diese Frage unentschieden ist: Was wollen wir jetzt eigentlich, wie weit soll uns die Union entgegenkommen", so Münch. "Ich befürchte, dass sich das noch lange so hinzieht."

Neuer SPD-Spitze 100 Tage Zeit geben

Seehofer entgegnete, Sätze wie "Nikolaus - Groko-Aus" von Kevin Kühnert seien "meilenweit von der Realität entfernt". Der Juso-Chef und neue SPD-Vizevorsitzende müsse sich nun "an der Praxis messen lassen". Der Maßstab für die Bevölkerung sei, wer tatsächlich etwas bewirke und nicht nur Äußerungen auf Social Media, so Seehofer. Den frisch gewählten SPD-Vorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans müsse man eine Chance geben: "Die berühmten 100 Tage, um sich in der Praxis zu bewähren."

Danach schmunzelte er jedoch auch, als Stammtisch-Gast Harald Schmidt süffisant anmerkte: "Die muss man natürlich schaffen in dem Amt." Der Entertainer lockerte die Stimmung im "Brunnerwirt" auf, indem er über das neue Führungs-Duo witzelte. "Esken ist für mich ein Geschenk des Himmels", sagte er. "Die ehemalige stellvertretende Vorsitzende des Landes-Elternbeirats" sei sozusagen "die Stressmarie auf dem Schulhof".

AKK sei "klug und clever", Söder "ein anderer Markus"

Auch zur Personaldiskussion innerhalb der Union äußerte sich Seehofer am Sonntags-Stammtisch. Nun sei nicht der richtige Moment für die Kanzler-Frage. Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer sei "mutig" und spiele eine "sehr kluge und clevere Rolle" in der Politik. Auch an der Arbeit von CSU-Parteichef Markus Söder sei "nichts zu kritisieren", so Seehofer. Söder sei sich seiner Verantwortung bewusst und "ein anderer Markus Söder über viele Jahre in der Vergangenheit".

"Ich bin mit der Lage der Union noch nicht zufrieden, aber relativ stehen wir gut da. Der Markus Söder macht in Bayern eine gute Arbeit. Die AKK, das hat man auf dem CDU-Parteitag gesehen, hat mit einem einzigen Schachzug die ganze männliche Gegnerschaft matt gesetzt." Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU)

Der "ruhende Pol über allem" sei Angela Merkel. Durch "gute, ruhige Arbeit" werde die Union bei der nächsten Wahl mehr als 30 Prozent holen, prognostizierte Seehofer.