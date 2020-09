BR24Live: Seehofer äußert sich zu Hilfen für Moria

Der Bundestag befasst sich am heutigen Mittag mit dem Großbrand im griechischen Flüchtlingslager Moria. Grundlage der Debatte ist ein Antrag der Linksfraktion mit dem Titel "Konsequenzen aus dem Brand in Moria ziehen - Lager auf den griechischen Inseln auflösen und Geflüchtete in Deutschland aufnehmen". Nach der weitgehenden Zerstörung des Lagers sind tausende Menschen obdachlos.

Seehofer äußert sich in Pressekonferenz zu Moria

Über die Frage, ob Deutschland notfalls auch im Alleingang und ohne Beteiligung anderer EU-Staaten mehr Migranten von den griechischen Inseln aufnehmen könnte, wird in Berlin seit Mittwoch gestritten. Noch vor der Bundestagsdebatte will sich Bundesinnenminister Seehofer in einer Pressekonferenz um 10.00 Uhr erstmals öffentlich über mögliche Hilfen für die Menschen in Moria äußern.

Merkel verständigt sich mit Macron auf 400 Minderjährige

Gestern haben sich Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emanuel Macron darüber verständigt, 400 minderjährige Migranten aus dem zerstörten Flüchtlingscamp aufzunehmen - möglichst gemeinsam mit anderen EU-Ländern. Einigen Abgeordneten geht das nicht weit genug.

Brandbrief an Innenminister Seehofer

In einem Brief an Innenminister Horst Seehofer (CSU) haben 16 Unions-Bundestagsabgeordnete die Aufnahme von 5.000 anerkannten Flüchtlingen vom griechischen Festland gefordert. "Wir bitten Sie darum, dass Deutschland möglichst gemeinsam mit anderen EU-Staaten, aber notfalls auch alleine, 5.000 Flüchtlinge vom griechischen Festland aufnimmt", heißt es in dem Schreiben, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Es gehe jetzt nicht vorrangig darum, europäische Flüchtlingspolitik zu gestalten, "sondern offensichtliche menschliche Not zu lindern". Mit der Aufnahme der Flüchtlinge könne die Situation vor Ort entspannt und Griechenland entlastet werden.

Zu den Unterzeichnern des Briefes zählt unter anderen auch der Außenpolitiker Norbert Röttgen. Im Vorfeld der Bundestags-Debatte forderte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag im ZDF-Morgenmagazin die Regierung noch einmal zu einem entschiedeneren Handeln auf.

Da es wegen der Blockade einzelner Staaten keine gemeinsame europäische Flüchtlingspolitik gebe, müsse eine Gruppe europäischer Staaten inklusive Deutschland nun vorangehen: "Wir können nicht die Blockade einzelner zu einer Gesamtunfähigkeit der Europäischen Union machen." Dabei kritisierte Röttgen auch, dass sich Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) noch nicht geäußert habe. Seehofer hat für heute (10.00 Uhr) eine Pressekonferenz zum Thema Moria angesetzt.

Flüchtlingsaufnahme: Gespaltene Ansichten innerhalb der Union

In der Unionsfraktion hieß es, die 16 Verfasser des Briefes würden nicht für die Fraktion sprechen, das Schreiben sei mit niemandem sonst abgesprochen gewesen. Demnach herrsche Unverständnis, da es sich um eine europäische Angelegenheit handele. Eine ausschließlich deutsche Reaktion wäre in diesem Zusammenhang unglücklich.

Unterdessen erneuerte Müller seine Forderung nach der Aufnahme einer größeren Zahl von Flüchtlingen. Der Minister kritisierte die Haltung der griechischen Regierung, wegen mutmaßlicher Brandstiftung keine Bewohner des Lagers ausreisen zu lassen: "Die Menschen sind nach dem Ausbruch von Corona in dem Lager verzweifelt und bekamen keine Hilfe. Es ist tragisch, dass in der Panik einige offenbar keinen anderen Ausweg gesehen haben," sagte Müller in der Augsburger Allgemeinen.

Müller mahnte eine rasche Einigung auf eine EU-weite Flüchtlingspolitik an. "Diese Katastrophe ist der letzte Weckruf, um endlich zu einer gemeinsamen Flüchtlingspolitik in Europa zu kommen", betonte er. "Wir können nicht weitere fünf Jahre auf Einstimmigkeit innerhalb der Europäischen Union warten." Am Mittwochabend hatte Müller in einem ARD-Brennpunkt die Aufnahme von 2.000 Flüchtlingen gefordert.

Bundesländer und Kommunen bieten Hilfe an

Mehrere Bundesländer hatten bereits am Mittwoch angeboten, Migranten aus dem Camp bei sich aufzunehmen. Schon in den letzten Monaten hatten sich auch verschiedene Städte in Bayern grundsätzlich bereiterklärt, aus Seenot gerettete Flüchtlinge unterzubringen. Insgesamt gibt es 16 Städte im Freistaat, darunter auch kleinere wie Pegnitz, Weißenburg oder Grafing, die sich schon 2019 oder im Frühjahr im Rahmen einer europäischen Aktion zu einem "Sicheren Hafen" erklärten. Nun kommen noch weitere Kommunen hinzu.

Europäischer Streit bremst Hilfe aus

Das Bundesinnenministerium lehnt es bislang ab, Flüchtlinge aus Griechenland im deutschen Alleingang aufzunehmen. Es fordert eine gemeinsame europäische Initiative. Seehofer steht deswegen aber unter starkem innenpolitischen Druck. Bisher stemmen sich viele EU-Länder gegen eine Aufnahme von Flüchtlingen aus Moria. Neben Ländern wie Polen und Ungarn hat sich nun auch Österreich eingereiht. Das Land befürchtet, mit einer Verteilung der obdachlosen Flüchtlinge in Europa eine neue Migrationswelle auszulösen. Dagegen kündigte Nicht-EU-Land Norwegen an, 50 Syrer aus Moria aufzunehmen.