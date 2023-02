> Sechs Tote nach Schüssen in kleinem Ort im US-Staat Mississippi

Bei einem Schusswaffenangriff in einer kleinen Gemeinde im US-Bundesstaat Mississippi sind am Freitag sechs Menschen ums Leben gekommen. Die sechs Personen seien an mehreren Orten erschossen worden, so die Polizei von Tate County.