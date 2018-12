Sechs Tote bei Massenpanik in Italien

Die kleine Diskothek "Lanterna Azzurra" in Madonna del Piano war in dieser Nacht voller als sonst: Rund 1.000 Fans waren gekommen, unter ihnen auch viele Minderjährige, um Sfera Ebbasta zu erleben, einen in Italien sehr beliebten Rapper. Die Stimmung war ausgelassen, da versprühte offenbar einer der Gäste Reizgas.

Menschenmenge strömt in Panik nach draußen

Das Konzert hatte noch gar nicht angefangen, da drängten plötzlich alle zu den Ausgängen, nicht ruhig, sondern in Panik. Sechs Menschen überlebten das Gedränge nicht. Die Nachrichtenagentur Ansa berichtet unter Berufung auf die Polizei, zwei Jungen und drei Mädchen seien unter den Toten, außerdem eine Mutter, die ihre Tochter begleitet haben soll.

Laut dem "Corriere della Sera" war einer der Notausgänge bewusst geschlossen. Ein 16-Jähriger, der die Massenpanik überlebt hat, sagte der Zeitung: "Wir sind zu einem der Notausgänge gelaufen, aber er war versperrt. Die Türsteher sagten uns, wir sollten wieder reingehen."

Einige schweben noch in Lebensgefahr

Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwischen 50 und 120 Menschen verletzt. Etliche von ihnen hätten schwere Quetschungen oder Knochenbrüche davongetragen. Einige schweben wohl auch noch in Lebensgefahr.

Vor der Diskothek in dem sonst so beschaulichen Ort fuhren am frühen Morgen Dutzende Krankenwagen, Feuerwehren und Polizeifahrzeuge vor. Wie es zu der Massenpanik kommen konnte und ob tatsächlich Sicherheitsvorschriften umgangen wurden, das muss jetzt die Staatsanwaltschaft ermitteln.

"Mit 15 Jahren darf man nicht so sterben"

Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat bereits Aufklärung zugesagt. "Mit 15 Jahren darf man nicht so sterben", sagte Salvini in Rom. Es sei eine Pflicht, "die Verantwortlichen für die sechs entrissenen Leben zu finden, diejenigen, die aus Boshaftigkeit, Dummheit oder Habgier einen Party-Abend in eine Tragödie verwandelt haben."

Sfera Ebbasta: Jugendschwarm in Italien

Warum zum Zeitpunkt des Unglücks so viele Minderjährige in der Disko waren, ist leicht erklärt: Der junge Rapper Sfera Ebbasta sollte auftreten. Er ist bei den Kids in Italien gerade sehr angesagt und konnte allein 2017 vier Top 10-Hits landen. Gestern war sein 26. Geburtstag.