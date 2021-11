Sechs Monate nach Seilbahnunglück: viele offene Fragen

Ein Geständnis und noch viele offene Fragen gibt es seit dem Seilbahnunglück vom 23. Mai am Lago Maggiore. 15 Menschen waren in der Gondel, als offenbar das Zugseil der Seilbahn gerissen ist. Nur ein damals fünf Jahre alter Junge überlebte das Unglück. Die Gondel der Seilbahn Stresa-Mottarone stürzte ab - und bis heute dauern die Ermittlungen zu den Hintergründen an.

Gemeinde steht noch unter Schock

Ein halbes Jahr danach steht die Gemeinde Stresa in Norditalien noch immer unter Schock. Das Unglück vor einem halben Jahr ereignete sich an einem strahlenden Ausflugstag, an dem viele Besucher und Familien in der norditalienischen Stadt unterwegs waren. Der 23. Mai 2021 hat vieles geändert und die Einwohner nachhaltig traumatisiert. Die Bewohner von Stresa wünschen sich, dass die Aufklärung der Unglücksursache und die Suche nach den Schuldigen schneller vorankommt. Noch immer hängt das Unglück wie ein dunkler Schleier über dem Ort.

Prozessbeginn frühestens im Frühjahr

Die zuständige Staatsanwältin in Verbania rechnet nicht damit, dass der Prozess vor dem kommenden Frühjahr beginnen wird. Mögliche Manipulationen stehen im Raum und bis heute steht der Betriebsleiter der Seilbahn unter Hausarrest. Es gibt aber auch Vorwürfe gegen den technischen Leiter sowie den Inhaber der Seilbahn. Spekulationen über die Ursachen gibt es viele, allerdings noch keine handfesten Beweise.

Streit über den Verbleib des fünfjährigen Jungen

Der einzige Überlebende des Unglücks ist ein damals fünf Jahre alter Junge, der Eltern und einen Teil der Großeltern durch den Seilbahnabsturz verloren hatte. Mittlerweile gibt es ein regelrechtes Tauziehen um seine Vormundschaft. Eine Tante, die in Italien lebt, hat das Sorgerecht zugesprochen bekommen. Doch der israelische Großvater hat den Jungen - ohne Wissen und Einverständnis der Tante - nach Israel gebracht. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen, wegen Verschleppung und Entführung des Jungen. Ein weiteres trauriges Kapitel des Seilbahnunglücks in Stresa.