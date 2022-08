Sechs Monate Ukraine-Krieg: "Wir werden kämpfen bis zum Schluss"

Biden kündigt weitere Unterstützung zu

US-Präsident Joe Biden kündigte weitere militärische Unterstützung für die Ukraine in Höhe von knapp 2,98 Milliarden Dollar (rund drei Milliarden Euro) an. Das Geld werde Kiew dabei helfen, Luftverteidigungs-, Drohnenabwehr- und Radarsysteme sowie Artillerie anzuschaffen, "um sich auf lange Sicht verteidigen zu können", erklärte er. Washington stehe an der Seite des ukrainischen Volks, "heute und an jedem Tag", betonte Biden.

Scholz wirft Putin "völlig absurde Ideen" vor

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte der Ukraine in einem Grußvideo anlässlich des Nationalfeiertags die unbefristete Hilfe Deutschlands zu. Berlin stehe "fest an der Seite der bedrohten Ukraine, heute und so lange, wie die Ukraine unsere Unterstützung braucht", sagte Scholz.

Die Bundesrepublik werde "weiter Waffen liefern von der Panzerhaubitze bis zum Flugabwehrsystem, Monat für Monat", sagte Scholz. "Wir werden weiterhin ukrainische Soldatinnen und Soldaten an modernstem europäischen Kriegsgerät ausbilden." Der Kanzler warf Russland "Terror" und "Imperialismus" vor.

Scholz warf Russlands Präsident Wladimir Putin zudem vor, aus "völlig absurden" Gründen den Angriff auf die Ukraine begonnen zu haben. "Die Nato war für Russland niemals eine Bedrohung", sagte er. Er habe Putin in Gesprächen vor dem Beginn des Krieges zum Thema eines ukrainischen Nato-Beitritts versichert: "Die nächsten 30 Jahre steht das nicht an." Putin wolle aber liberale, offene Gesellschaften in Europa nicht akzeptieren. Putin haben "völlig absurde" Ideen und habe ihm erklärt, dass etwa Belarus und Ukraine eigentlich keine eigenen Staaten sein sollten.