Sebastian Kurz kündigt Teil-Lockdown für Österreich an

Vier Wochen lang soll der teilweise Lockdown in Österreich dauern. Kanzler Kurz begründet die Maßnahmen so: "Wenn wir jetzt nicht handeln", werde es zu einer Überlastung der medizinisch notwendigen Kapazitäten kommen.

Teilweiser Lockdown ab Dienstag

"Ab Dienstag, dem 3. November, 0.00 Uhr, bis Ende November wird es zu einem zweiten Lockdown in Österreich kommen", sagte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Samstag in Wien. Ab Dienstag gelten landesweit Ausgangsbeschränkungen zwischen 20.00 und 6.00 Uhr. In dieser Zeit ist das Verlassen des privaten Wohnbereichs nur aus ganz bestimmten Gründen erlaubt.

Kanzler Kurz nennt den Eingriff in den privaten Bereich und das Verbot von Gartenparties "notwendig“. Wer gemeinsam Spaß haben würde, würde die Gesamtsituation massiv schädigen. Die Polizei könne laut Innenminister nicht nur wegen Lärmbelästigung einschreiten, sondern auch, "wenn ein Polizist eine Wahrnehmung hat", dass eine verbotene Party gefeiert wird.