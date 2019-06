"Sea-Watch 3" vor Sizilien frei - jetzt kommt Bedford-Strohm

Rund zwei Wochen lag die "Sea-Watch 3" im Hafen von Licata auf Sizilien fest – jetzt ist das Schiff der privaten Seenotrettungsorganisation Sea-Watch wieder frei.

Die italienischen Behörden hatten das Schiff vorübergehend konfisziert, um zu prüfen, ob gegen Gesetze verstoßen wurde. Dieser Verdacht habe sich nicht erhärtet, sagte Ruben Neugebauer, der Sprecher der NGO, dem ARD-Studio Rom. Lebensrettung sei kein Verbrechen; die Besatzung der "Sea-Watch 3" halte sich strikt ans Seerecht, wenn sie Menschen aus Seenot rette und an einen sicheren Hafen bringe, so Neugebauer.

"Italienische Verfassung zählt mehr als ein twitternder Minister"

Er freue sich, dass in Italien offenbar die Verfassung immer noch mehr zähle als ein twitternder Minister. Neugebauer spielt dabei auf Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega an. Der hatte auf Twitter unter anderem gefordert, dass der Kapitän der Sea-Watch verhaftet werde. Gegen den Kapitän waren Ermittlungen wegen einer möglichen Begünstigung illegaler Einwanderung aufgenommen worden; ob diese Ermittlungen nun gleichzeitig mit der Freigabe des Schiffes eingestellt wurden, ist noch unklar.

Heinrich Bedford-Strohm besucht Sizilien und die "Sea-Watch 3"

Die Sea-Watch wird voraussichtlich in der kommenden Woche wieder auslaufen. Vorher müsse man noch die Vorräte aufstocken und die Crew wieder einfliegen, so Neugebauer. Man versuche, so schnell wie möglich wieder ins Einsatzgebiet zu kommen. Außerdem steht der Besuch von Heinrich Bedford-Strohm bevor, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche, der die Flüchtlingsretter unterstützen will.

Über 2.000 Menschen sind im vergangenen Jahr im Mittelmeer ertrunken – dieses Sterben müsse ein Ende haben, sagt Bedford-Strohm. Mit seiner Reise nach Sizilien will das Oberhaupt von mehr als 20 Millionen deutschen Protestanten ein Zeichen setzen: Menschen im Mittelmeer ertrinken zu lassen oder sie in die Lager nach Libyen zurückzuschicken sei keine Option für Europa, so Bedford-Strohm. 2019 dürfe nicht zu einem verlorenen Jahr für die Seenotrettung im Mittelmeer werden.

EKD unterstützt die Seenotrettung auch finanziell

Ein Sprecher der Hilfsorganisation Sea-Watch sagte, man freue sich über den Besuch und die Unterstützung der evangelischen Kirche – gerade auch, weil die Kirchen ein moralischer Kompass für die Gesellschaft seien. Schon in der Vergangenheit hatte Bedford-Strohm immer wieder gefordert, die Seenotretter nicht zu kriminalisieren. Die EKD unterstützt die Seenotrettung auch finanziell – zum Beispiel das Aufklärungsflugzeug "Moonbird", das von der Hilfsorganisation Sea Watch betrieben wird.