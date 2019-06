vor 39 Minuten Artikel mit Audio-Inhalten

Sea-Watch: Migranten von Bord, Kapitänin festgenommen

Am frühen Morgen kam die erlösende Nachricht für die verbliebenden 40 Migranten an Bord der "Sea-Watch 3". Nach über zwei Wochen durften sie das Rettungsschiff in Lampedusa bei Sonnenaufgang verlassen. Die deutsche Kapitänin wurde festgenommen.