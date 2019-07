Sea-Watch-Kapitänin Rackete ist frei - Salvini sauer

Die Erleichterung bei Carola Rackete und der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch ist groß. Ebenso die Dankbarkeit gegenüber allen, die ihr in den vergangenen Tagen beigestanden hatten - bei Demos, in sozialen Medien oder mit politischen Statements.

"Sieg der Solidarität mit allen Menschen auf der Flucht"

"Mich hat die Solidarität, die mir so viele Menschen ausgedrückt haben, berührt", ließ die 31-Jährige am späten Dienstagabend mitteilen. Die Entscheidung einer italienischen Richterin, sie auf freien Fuß zu setzen, sei ein "Sieg für die Solidarität mit allen Menschen auf der Flucht und gegen die Kriminalisierung von Helferinnen und Helfern in vielen Ländern Europas."