Sea-Watch: Immer noch Stillstand vor Lampedusa

Die Nacht über gab es kaum Bewegung vor Lampedusa. Die Sea-Watch 3 liegt noch immer eine Meile vor dem Hafen der kleinen Insel. Zwei Passagiere wurden als medizinische Notfälle vom Schiff geholt. Es handele sich um einen 19-jährigen Flüchtling, der an starken Schmerzen gelitten habe, sowie um dessen jüngeren Bruder, teilte Sea-Watch mit.

Italien verbietet Sea-Watch in Lampedusa anzulegen

Seit zwei Wochen muss das Flüchtlings-Rettungsschiff auf offener See ausharren. Italien verweigert ihr anzulegen. Trotzdem ist das Schiff in italienische Gewässer eingefahren und riskiert eine Strafe von mehreren Zehntausend Euro. 40 Migranten sind nun noch an Bord, sowie Besatzungsmitglieder - und eine Delegation von italienischen Abgeordneten, darunter der Fraktionsvorsitzende der Demokratischen Partei in der Abgeordnetenkammer Graziano Delrio. Sie kamen an Bord, um ihre Solidarität auszudrücken.

Lage an Bord immer problematischer

Die Politiker bemühen sich hinter den Kulissen zusammen mit der EU-Kommission um ein Ende der Blockade. Die Besatzung hoffe auf eine politische Lösung, sagte Sea-Watch-Sprecher Neugebauer gegenüber der ARD. Die Lage werde immer problematischer. "Wir können nicht warten, bis jeder Einzelne ein Notfall ist", sagte Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete, die aus der Nähe von Kiel stammt und in Niedersachsen aufgewachsen ist.

Seerechts-Experte: Keine Pflicht zu helfen

Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsradikalen Lega-Partei hatte erklärt, die Migranten dürften das Schiff nur verlassen, wenn die Niederlande, Deutschland oder ein anderes europäisches Land sie aufnehmen. Eine Pflicht zur Hilfeleistung besteht laut dem Seerechts-Experten Uwe Jenisch nicht. "Das alles ist so eine Grauzone. Da hat Italien wirklich Ermessensspielraum", sagt er.

EU-Kommission kündigte Flüchtlingsverteilung an

Die EU-Kommission kündigte am Donnerstag an, dass mehrere Mitgliedstaaten bereit zu einer Flüchtlingsverteilung seien. Zunächst müssten die Flüchtlinge das Schiff aber verlassen. Italienischen Medienberichten zufolge sprach Italiens Regierungschef Giuseppe Conte am Rande des G20-Gipfels in Japan am Freitag lange mit seinem niederländischen Amtskollegen Mark Rutte.