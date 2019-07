Sea-Watch-Aktivisten berichten über desolate Lage an Bord

Rackete weiter unter Hausarrest

Der letzte direkte Kontakt der Hilfsorganisation zu Sea-Watch-Kapitänin Carola Rackete hat laut Grodotzki in der Nacht ihrer Verhaftung stattgefunden. Seither habe es keinen direkten Kontakt zu ihr gegeben, nur durch die Anwälte."Es geht ihr den Umständen entsprechend gut, aber sie ist natürlich 'angefressen'. Wir wissen nicht viel von dem, was aus dem Gericht kommt. Wir gehen aber davon aus, dass uns nichts vorzuwerfen ist. Wir gehen davon aus, dass sich Matteo Salvini an geltendes Recht hält," so Grodotzki auf der Pressekonferenz.

Aktivisten: Sea-Watch machte "Nothafenrecht" geltend

Damit meint er, dass Sea-Watch für sich geltend macht, vom so genannten "Nothafenrecht" Gebrauch gemacht zu haben, weil "schwerwiegende Umstände" Kapitänin Rackete zu der Einfahrt in einen Hafen gezwungen haben. Die 31-jährige Deutsche war mit dem Rettungsschiff "Sea-Watch 3" und 40 Migranten an Bord am Wochenende unerlaubt in den Hafen der italienischen Insel Lampedusa gefahren.

Aktivist Ruben Neugebauer sagte auf der Pressekonferenz, Schuld an der Situation sei Matteo Salvini - und in gleichem Maße alle anderen europäischen Staaten. "Keiner von denen hat Verantwortung übernommen. Carola Rackete hat Verantwortung übernommen." Die Solidarität der Zivilgesellschaft zeige, dass Sea-Watch den nötigen Rückhalt habe. "Wir werden weitermachen. Notfalls mit einem neuen Schiff."

Salvini sieht klaren Rechtsbruch

Auf die Forderung von Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD), Kapitänin Rackete auf freien Fuß zu setzen, hatte Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega-Partei erwidert, Maas solle "seine Mitbürger dazu einladen, die italienischen Gesetze nicht zu brechen".

Die Staatsanwaltschaft wirft Rackete nach Angaben ihres Anwalts Widerstand gegen ein Militärschiff und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte vor. Ihr könnte auch eine Anklage wegen Beihilfe zur illegalen Einwanderung und im schlimmsten Fall Haft drohen. Die italienische Gesetzgebung sieht für das unerlaubte Einfahren nach Italien bis zu 50.000 Euro Strafe vor.

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) lehnt es ab, dass Deutschland alleine Bootsmigranten aufnimmt - auch wenn er bei den letzten Notlagen zuletzt mehrfach bereit war, einige der Geretteten nach Deutschland zu holen. Wie die dpa berichtet, könnte Deutschland nun rund ein Dutzend der Sea-Watch-Migranten aufnehmen, Frankreich bis zu 10, Finnland 8, Portugal 5. Zudem käme noch Luxemburg als Aufnahmeland infrage.