Schwierige Entscheidung: Heizpilze für Gastronomie zulassen?

In der Augsburger Annastraße durfte das Restaurant "Kahn" eine zusätzliche Tisch-Reihe in der Fußgängerzone aufstellen, als es nach der Corona-bedingten Zwangspause wieder eröffnete. Die Plätze werden gut angenommen, erzählt der Wirt Andreas Kahn, weil viele Gäste geschlossene Räume gezielt meiden würden.

Der Gastronom würde daher, auch wenn es kälter wird, gerne weiterhin draußen Plätze anbieten. Er sucht bereits nach geeigneten Heiz-Möglichkeiten für den Außenbereich: elektrische Infrarot-Strahler oder Gas-Heizpilze, vielleicht auch Heizkissen. Letztendlich entscheiden will er sich aber erst, wenn die Stadt Augsburg ihre Vorgaben für die Gastronomie bekannt gegeben hat.

Heizpilze vielerorts auf öffentlichen Flächen verboten

Sogenannte "Heizpilze" sind in Augsburg, wie in vielen anderen bayerischen Städten, auf öffentlichen Flächen verboten. Die mit Gas befeuerten Metall-Konstruktionen gelten als besonders klimaschädlich. Dass jetzt über eine Rücknahme der Verbote diskutiert wird, kann Thorsten Kellermann vom BUND-Naturschutz in Bayern nicht verstehen.

"Effektive Luft-Filteranlagen für die Innenräume der Gaststätten wären da eine alternative Möglichkeit um nicht "die Straße zu heizen", wie man so schön sagt." Thorsten Kellermann, BUND Naturschutz

Grüne sprechen sich für elektrische Wärmestrahler aus

Aber: Weil viele Gäste wegen Corona lieber draußen sitzen, überlegen zahlreiche Kommunen jetzt, Heizpilze wieder zuzulassen oder elektrische Wärmestrahler. Für die haben sich in München die Grünen im Stadtrat ausgesprochen.

Die Firma "Moonich" in Sauerlach stellt verschiedene Elektrostrahler her, die mit gerichteter Infrarot-Strahlung arbeiten. Hinter Röhren aus Milchglas glühen spiralförmige Drähte, das Ganze gibt es chic verkleidet hinter Gitter oder Scheiben. Der Geschäftsführer Lars Keussen bedient schon seit Jahren die Gastronomie. Nach einer Durststrecke im Frühjahr steht aktuell das Telefon kaum noch still, die Auftragsbücher sind voll.

Elektrische Infrarotstrahler ab 500 Euro

Die elektrischen Infrarot-Strahler aus Sauerlach gibt es ab 500 Euro. Sie sind zwar deutlich teurer als gasbetriebene Heizpilze, aber im Verbrauch dafür sparsamer- und sie wärmen die Gäste gezielter und geben weniger Wärme an die Umgebung ab.

Auch quadratische Heizkissen hat die bayerische Firma im Sortiment: Akku betrieben halten sie den Gast "von unten" etwa drei Stunden lang warm. Ein Sensor stellt sicher, dass sie nur heizen, wenn auch jemand auf dem Kissen sitzt. Vor allem in Städten, in denen Heizstrahler weitgehend verboten sind, werden die Kissen als Alternative eingesetzt. Bern und Zürich sind aktuell in Verhandlungen mit der Firma in Sauerlach.

Bayerns Städte entscheiden noch im September

Im Augsburger Rathaus fällt die Entscheidung "für" oder "gegen" Heizpilze auf den öffentlichen Flächen am Donnerstag. In den kommenden Tagen wollen auch Ingolstadt und München ihre Vorgaben zu den Heizpilzen bekannt geben.