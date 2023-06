Schwierige China-Reise: Blinken trifft Staatschef Xi Jinping

Über ein Treffen zwischen Antony Blinken und Xi Jinping war vorab bereits spekuliert worden. Dass Chinas Staatschef nun tatsächlich mit dem US-Außenminister zusammenkommt, wurde von Beobachtern als protokollarisch ungewöhnlich und daher als eine besondere Geste gegenüber den USA verstanden.

Zahlreiche Differenzen prägen Blinkens Besuch

Der erste Besuch eines US-Außenministers in China seit 2018 erfolgt vor dem Hintergrund schwerer Differenzen zwischen den rivalisierenden Großmächten. Dabei geht es um Handelsfragen zwischen den beiden weltweit größten Volkswirtschaften, aber auch um Menschenrechtsfragen, die Affäre um einen chinesischen Spionageballon, Pekings zunehmend aggressives Auftreten gegenüber Taiwan und Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine.

Pekings Spitzendiplomat zeigt sich kompromisslos

Diese Fragen hatten auch Blinkens Gespräche mit Pekings höchsten Außenpolitiker Wang Yi dominiert, die der US-Außenminister unmittelbar vor dem Treffen mit Xi Jinping führte. Bei dem Treffen erklärte Wang nach Angaben von Staatsmedien, in der Taiwan-Frage gebe es für China "keinen Raum für Kompromisse". Er forderte die USA auf, sich an das von Peking vertretene Ein-China-Prinzip zu halten, die die Ansicht vertritt, dass Taiwan ein integraler Bestandteil Chinas ist.

Vorwurf einer "falschen" China-Politik

Die USA müssten sich in ihrem Verhältnis zu Peking "zwischen Dialog und Konfrontation, zwischen Zusammenarbeit oder Konflikt" entscheiden, sagte Wang Staatsmedien zufolge weiter. Er warf Washington eine "falsche Wahrnehmung" seines Landes vor, die wiederum zu einer "falschen Politik" gegenüber der Volksrepublik führe. Die USA müssten aufhören, die "Theorie einer Bedrohung durch China" aufzubauschen, sagte der frühere Außenminister weiter. Auch müssten sie "illegale einseitige Sanktionen" aufheben und die "Unterdrückung der technologischen Entwicklung" seines Landes beenden. Ferner dürften sich die USA nicht weiter absichtlich in Chinas innere Angelegenheiten einmischen, sagte Wang Yi nach Angaben des Staatsfernsehens, womit er sich nach chineschischem Verständnis erneut jede Einmischung in der Taiwan-Frage verbat.