Schwesigs Rückzug: So geht's weiter an der SPD-Spitze

Genesungswünsche von Bundeskanzlerin Merkel

Nachdem sie ihre Erkrankung öffentlich gemacht hatte, erhielt Schwesig zahlreiche Genesungswünsche, darunter auch von Bundeskanzlerin Angela Merkel. "Ich habe mit ihr telefoniert und ihr von Herzen gewünscht, dass sie wieder ganz gesund wird, dazu Kraft und Zuversicht in dieser schwierigen Zeit", ließ Merkel mitteilen.

Schwesig will Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern bleiben

Trotz der Krankheit will Manuela Schwesig Ministerpräsidentin in ihrem Bundesland bleiben, aus Verantwortung für die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern. Sie werde nicht alle Termine wahrnehmen können, sagte sie in Schwerin, aber ihre Minister und Ministerinnen würden sie vertreten.

Was für Mecklenburg-Vorpommern gilt, gilt jedoch nicht für die Bundes-SPD. Sie müsse ihre Arbeitsbelastung reduzieren, daher habe sie sich schweren Herzens dazu entschieden, beide SPD-Partei-Ämter abzugeben: sowohl das im Vorstand als auch das als kommissarische SPD-Vorsitzende.

Am Ende bleibt nur Malu Dreyer übrig

Aus den drei kommissarischen Vorsitzenden, Manuela Schwesig, Torsten Schäfer-Gümbel und Malu Dreyer werden nun also zwei. Und bald wird Malu Dreyer alleine die Verantwortung zu tragen haben.

Denn TSG, so der Spitzname von Thorsten Schäfer-Gümbel, wird zum 1. Oktober den kommissarischen Vorsitz niederlegen. Er wechselt dann in den Vorstand der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ – und ist ebenfalls raus. Auch wenn er Malu Dreyer ehrenamtlich weiter unterstützen will.

Wohl mehr Arbeit für Bayern-SPD-Chefin Kohnen

Im erweiterten Vorstand der SPD kommt nun sehr wahrscheinlich mehr Arbeit auf eine bayerische SPD-Frau zu: Natascha Kohnen, die Landesvorsitzende der Bayern-SPD, ist eine der wenigen, die sich noch unbefangen um die Arbeit an der Parteispitze kümmern kann. Denn von den insgesamt sechs stellvertretenden SPD-Vorsitzenden - Malu Dreyer, Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig, Olaf Scholz, Ralf Stegner und Natascha Kohnen - stecken Scholz und Stegner im Wahlkampf um den Parteivorsitz und werben auf Regionalkonferenzen für sich. Schwesig und TSG scheiden aus.

Natascha Kohnen wird sich also bis Anfang Dezember verstärkt einbringen müssen. Denn erst dann werden auf dem SPD-Parteitag die neuen Vorsitzenden gewählt.