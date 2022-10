> Fast 800 Kilo - schwerster Kürbis Deutschlands kommt aus Bayern

Fast 800 Kilo - schwerster Kürbis Deutschlands kommt aus Bayern

Der schwerste Kürbis Deutschlands kommt in diesem Jahr aus dem Allgäu. Die Züchter David und Jakob Frommelt aus Erkheim haben am Sonntag das Kürbiswiegen in Ludwigsburg gewonnen. Ihr Kürbis der Sorte "Atlantic Giant" wog genau 796 Kilogramm.