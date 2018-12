Schweres Zugunglück in Ankara

Das türkische Fernsehen berichtet seit dem frühen Morgen live von der Unglücksstelle. Diese liegt im Stadtgebiet von Ankara nur gut sieben Kilometer vom Hauptbahnhof entfernt. Von dort war der Hochgeschwindigkeitszug nach Konya gestartet. Der türkische Verkehrsminister erklärte im türkischen Fernsehen:

"Der Hochgeschwindigkeitszeug hat den Hauptbahnhof Ankara um 06:30 Uhr verlassen. Um 06:36 Uhr kam es an einer Haltestelle für Arbeitszüge im Bezirk Yenimahalle zu einem Frontal-Zusammenstoß mit einer Schienenkontroll-Lok. Ein verheerender Unfall." Verkehrsminister Cahit Turan

Zu der Zeit war es noch dunkel in Ankara. Mehrere Waggons entgleisten und prallten gegen den Pfeiler einer Fußgängerbrücke. Teile fielen auf die Waggons. Warum die Lok auf derselben Strecke, wie der Hochgeschwindigkeitszug war, ist unklar. Der Gouverneur der Provinz Ankara, Vasip Şahin verweist auf technische Untersuchungen, die noch nicht abgeschlossen seien.

Bislang neun Tote und 40 Verletzte

Die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Anfangs war von vier Toten und rund 40 Verletzten die Rede. Aber die Zahlen stiegen schnell. Unter den nach aktuellem Stand neun Toten sollen drei Bahnangestellte sein, bei den anderen handelt sich offenbar um Passagiere.

Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Helfer des Türkischen Roten Halbmonds verteilten Decken und Suppe an Überlebende. Denn es ist kalt in Ankara. An der Unglücksstelle liegt Schnee, gestern hatte es zum ersten Mal in dieser Saison in der Hauptstadt richtig geschneit.

Auch eine Brücke ist eingestürzt

Mit dem Tageslicht wurde das Ausmaß des Unglücks klar. Die Fußgängerbrücke, eine Stahlkonstruktion ist eingestürzt. Rettungskräfte arbeiten sich durch die blau-weißen Wrackteile der Waggons auf den Gleisen.

Die Verbindung Ankara - Konya ist eine von zwei Hochgeschwindigkeitsstrecken in der Türkei. Sie wurde vor knapp acht Jahren in Betrieb genommen. Züge können darauf bis zu 250 Stundenkilometer schnell fahren. Der Unglückszug war allerdings deutlich langsamer, es ist von etwa 80 Stundenkilometern die Rede, weil er noch im Stadtgebiet unterwegs war.

Das zweite schwere Unglück in sechs Monaten

Die Türkei arbeitet seit Jahren daran, ihr Bahnnetz zu modernisieren und auszubauen. Allerdings gibt es immer wieder schwere Unglücke. Erst im Juli waren im Nordwesten der Türkei 24 Menschen ums Leben gekommen und hunderte verletzt worden. Damals war ein Zug auf dem Weg von Edirne nach Istanbul entgleist. Das Gleisbett war bei schweren Regenfällen unterspült worden.