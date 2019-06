05.06.2019, 14:55 Uhr

Schweres Unwetter in Bocholt: Es war ein Tornado

Ein schweres Unwetter hat in der Nacht in Bocholt in Nordrhein-Westfalen gewütet. Dabei wurden Häuser beschädigt und ein Auto durch die Luft gewirbelt. Der Schaden geht in die Millionen. Jetzt bestätigt der Deutsche Wetterdienst: Es war ein Tornado.