Schweres Erdbeben erschüttert Thailand und Myanmar

Ein starkes Erdbeben hat unter anderem die thailändische Hauptstadt Bangkok erschüttert. Das Deutsche Geoforschungsinstitut (GFZ) in Potsdam meldete ein Erdbeben der Stärke 7,6 - das Epizentrum war in der Nähe der Stadt Mandalay im Nachbarland Myanmar.

Minutenlanges Erdbeben, Panik in Bankok

Im Großraum Bangkok leben mehr als 17 Millionen Menschen, viele der Bewohnerinnen und Bewohner wohnen in Hochhäusern. Eines davon, das derzeit gebaut wird, stürzte samt Kran in sich zusammen. In den Gebäuden heulten die Alarmsirenen, als gegen 13.30 Uhr (Ortszeit) die Erde bebte. Zahlreiche Menschen strömten in Panik aus Wolkenkratzern und Hotels im Zentrum der Metropole. Sie verharrten auf den Straßen und suchten im Schatten Schutz vor der Mittagssonne. Sofort waren auch Helfer im Einsatz, die die Menschen anleiteten, sich unter freien Himmel zu begeben und die Gebäude zu verlassen. Aus den Krankenhäusern wurden Patienten auf die Straßen gebracht.

Hotel in Myanmar eingestürzt

Nach Angaben des Helmholtz-Zentrums befand sich das Beben in einer geringen Tiefe von zehn Kilometern, das Epizentrum wurde vorläufigen Berichten zufolge im benachbarten Myanmar verortet, rund 50 Kilometer östlich der Stadt Monywa. Die US-Erdbebenwarte USGS bestätigte die Angaben. In dem südostasiatischen Land stürzten ersten Berichten zufolge eine Brücke und ein Gebäude ein. In dem Ort Aung Ban im Landesinneren kollabierte ein Hotel, viele Menschen sollen dort eingeschlossen sein, wie Rettungsteams in sozialen Medien berichteten.

Auch China betroffen

Wie das chinesische Staatsfernsehen berichtete, war das Beben auch in der an Myanmar angrenzenden Provinz Yunnan in Südwestchina deutlich zu spüren. Betroffen waren unter anderem die Großstadt Kunming oder die bei Touristen beliebten Orte Lijiang und Dali.

Der Katastrophenschutz in der Stadt Ruili sprach von Schäden an Häusern und Verletzen, wie chinesische Medien unter Berufung auf die Behörde berichteten. Ein Video auf der chinesischen Online-Plattform Weibo, Chinas Pendant zur Plattform X, zeigte Trümmerteile auf einer Straße in Ruili und Schäden an einem Hausdach. Auch in den chinesischen Provinzen Guizhou und Guangxi waren die Erdstöße zu spüren.

Mit Material von dpa, AFP und AP