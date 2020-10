Schweres Erdbeben erschüttert West-Türkei

In der West-Türkei hat es ein starkes Erdbeben gegeben. Das Epizentrum des Bebens mit der Stärke 6,6 habe in der Ägäis vor Seferihisar in der türkischen Provinz Izmir gelegen, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Freitag. Auch in Griechenland waren die Erschütterungen zu spüren. Besonders die Insel Samos ist betroffen, dort gab es Berichte über Gebäudeschäden und einen Tsunami.

Panik auf den Straßen Izmirs

ARD-Korrespondent Oliver Mayer-Rüth berichtet, dass im türkischen Fernsehen Handyvideos gezeigt werden, auf denen mehrstöckige Gebäude in Izmir einstürzen, auch Wohnhäuser. Eine riesige Staubwolke liege über der Stadt. Während des Bebens sind die Menschen auf den Straßen der Küstenstadt in Panik geraten. Laut des türkischen Nachrichtensenders TRT waren Telefonverbindungen unterbrochen.

All das lasse befürchten, dass das Ausmaß des Erdbebens massiv war und sehr große Zerstörungen angerichtet hat. "Es ist zu befürchten, dass es auch Opfer, Verletzte und Tote, gab", so Mayer-Rüth in der ARD-Tagesschau.

Der Gouverneur von Izmir sagte im Interview mit dem türkischen Fernsehsender TRT, bisher könne man keine genauen Informationen über Opfer oder Schäden machen. Das Beben hat sich Anadolu zufolge um 14.51 Uhr Ortszeit zugetragen.

Tsunami auf Samos

Auf Samos löste das Erdbeben einen Tsunami aus. In der Kleinstadt Vathy wurde die Küstenpromenade überflutet und Autos weggeschwemmt. Das ist auf Bildern in griechischen Fernsehsendern zu sehen.

Das Deutsche Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam informierte am Freitagmittag über das "schwere Erdbeben mit einem Tsunami". Nach GFZ-Berechnungen erreichten die Wellen Höhen von mehr als 1,5 Metern. An der Küste könnten sie womöglich bis zu drei Meter hoch auflaufen.

Türkei ist Erdbebengebiet

Zuletzt hat die Erde in der Türkei Anfang des Jahres in der osttürkischen Provinz Elazig gebebt. Mehr als 40 Menschen starben.

Ein Grund für die vielen Opfer bei Erdbeben in der Türkei ist die schlechte Bausubstanz von Wohnhäusern. Korrespondent Mayer-Rüth berichtet, dass es im vergangenen Jahr ein Programm gegeben habe, um das zu ändern. "Häuser wurden abgerissen und wieder aufgebaut. Aber das Problem mit der schlechten Bausubstanz ist nach wie vor da."

Mehr Informationen in Kürze