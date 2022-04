Schwere Waffen für Ukraine? Ampel-Streit spitzt sich zu

Der Ton innerhalb der Ampel beim Streit um Waffenlieferungen für die Ukraine wird rauer: SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich greift verbal jene drei Bundestagsabgeordneten an, die sich vorgestern direkt in der Ukraine ein Bild von der Lage gemacht hatten und die Lieferung schwerer Waffen an das Land fordern.

Mützenich: Waffenlieferungen haben Konsequenzen

In einer Erklärung teilte der SPD-Politiker mit, "unter diesem Eindruck allerdings bisher beispiellose Entscheidungen zu fordern, ohne sie selbst verantworten zu müssen, ist falsch – zumal diese weitgehende Konsequenzen für die Sicherheit unseres Landes und der NATO haben könnten."

Die Antwort der FDP-Abgeordneten Marie Agnes Strack-Zimmermann auf Twitter folgte prompt: Rolf #Mützenich gehört leider zu denen, die die Notwendigkeit der #Zeitenwende ihres eigenen Kanzlers weder verstanden haben noch verstehen wollen, so die FDP-Politikerin. Strack-Zimmermann war am Dienstag gemeinsam mit dem SPD-Abgeordneten Michael Roth und dem Grünen Anton Hofreiter in der Westukraine zu Gast.