Schwere Waffen: Bundesregierung hält sich weiter bedeckt

Gegen 18.15 Uhr tritt Bundeskanzler Scholz vor die Presse. Er rückt seinen Redetext ein wenig hin und her, blickt zu seinen Beratern. Dann beginnt er. Scholz spricht von einer neuen Phase im Angriffskrieg gegen die Ukraine. Putins Armee greife in der gesamten Ukraine Städte und Dörfer mit Raketen an. Seit fast zwei Monaten herrsche der Krieg bereits. Schon jetzt habe es 10.000 Todesopfer gegeben.

Dann blickt Scholz kurz auf, kneift die Augen zusammen: "Klar ist: Wir alle werden die Ukraine weiter unterstützen. Finanziell und auch militärisch."

Druck auf die Bundesregierung wuchs stetig

Das Statement von Bundeskanzler Scholz kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem viele darauf warten, dass er über die Lieferung von schweren Waffen an die Ukraine Stellung nimmt. Seit Tagen fordern Politiker der Union und auch der Koalitionsparteien von der Bundesregierung, schwere Waffen an die Ukraine zu liefern.

Am Karfreitag hat Scholz dann überraschend angekündigt, rund eine Milliarde Euro für die Ukraine bereit zu stellen, um Militärgerät anzuschaffen. Aber die Diskussion reißt trotzdem nicht ab.

Keine klare Äußerung der Bundesregierung

Heute kommt Scholz nach circa fünf Minuten auf Waffenlieferungen zu sprechen. Die Bundesregierung habe direkt zu Beginn des Krieges entschlossen gehandelt, mit Sanktionen und auch dem Entschluss, Waffen in die Ukraine zu liefern. "Angesichts des Angriffs auf die Ukraine war das richtig und auch nötig, Waffen zu liefern", sagt Scholz.

So könne sich die Ukraine gegen den Krieg wehren. "Wir haben uns dabei stets davon leiten lassen, zu liefern, was zügig umsetzbar und schnell einsatzbar ist." Ob schwere Waffen diese Kriterien erfüllen, sagt er nicht.

Wege der Waffenlieferungen

Grundsätzlich gibt es drei Möglichkeiten, Waffen an die Ukraine zu liefern: über einen Ringtausch mit mittel- und osteuropäischen Staaten, aus Beständen der Bundeswehr oder der Industrie. Am einfachsten und schnellsten dürfte ein sogenannter Ringtausch funktionieren. Dabei liefern ost- und mitteleuropäische Staaten, etwa Polen, Rumänien oder Bulgarien Waffen aus ihren Beständen an die Ukraine. Diese werden wiederum von einem westlichen Bündnispartner ersetzt.

Der Vorteil dabei ist, dass die ukrainische Armee mit den gelieferten Waffensystemen vertraut ist. Scholz bekräftigte heute erneut, dass Deutschland bereit sei, NATO-Partner, "die noch über Waffensysteme verfügen, die aus russischer Produktion stammen", zu unterstützen. Das Problem: Militärexperten zufolge sind die Bestände, die über diesen Weg geliefert werden könnten, bald ausgeschöpft.

Bestände in Deutschland begrenzt

Es bleibt die Möglichkeit, auf Bestände in Deutschland zurückzugreifen – also der Bundeswehr oder der Industrie. Die Bundeswehr kann laut Verteidigungsministerium nicht mehr Waffen liefern. Die Möglichkeiten seien erschöpft, sagte Lambrecht bereits vor gut zwei Wochen. Auch Scholz hat das heute noch einmal bekräftigt.

Wie groß die Bestände der Industrie sind, die schnell geliefert werden könnten und schnell einsatzbereit wären, ist nicht ganz klar. Im Gespräch sind immer wieder der Kampfpanzer "Leopard-1" sowie der Schützenpanzer "Marder". Der Hersteller Rheinmetall hatte zuletzt angeboten, bis zu 50 Kampf- und 70 Schützenpanzer zur Verfügung zu stellen. Militärexperten verweisen allerdings darauf, dass diese noch Instand gesetzt werden müssten, was Wochen in Anspruch nehmen könnte. Hinzu käme die Frage, wie schnell ukrainische Soldaten, den Umgang mit den Panzern lernen könnten. Außerdem fehlen noch Ersatz- und zusätzliche Teile – etwa Munition.

Dialog mit Rüstungsindustrie

Scholz sagt dazu heute: "Wir haben die deutsche Rüstungsindustrie gebeten, uns zu sagen, welches Material sie in der nächsten Zeit liefern kann." Von dieser Liste habe sich die Ukraine eine Auswahl zu eigen gemacht und Deutschland stelle das Geld zur Verfügung. Konkret nannte Scholz Panzerabwehrwaffen, Luftabwehrgeräte und Munition und auch, "was man im Artilleriegefecht einsetzen kann."

Letzteres wären schwere Waffen. Insgesamt hält sich Scholz aber bedeckt. So äußert er sich auch nicht zu der Frage, ob die Bundesregierung die Ausfuhr von schweren Waffen genehmigen würde.

Letzte Instanz: Ausfuhrgenehmigung

Denn: Wenn die Ukraine auf eigene Faust mit dem zur Verfügung gestellten Geld bei deutschen Waffenherstellern bestellen würde, müsste die Bundesregierung zustimmen. Doch, so wie der Kanzler, hält sich heute auch das zuständige Bundeswirtschaftsministerium bedeckt. Auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks, ob dort schon Anträge auf Exportgenehmigungen für schwere Waffen gestellt worden seien, heißt es lediglich: "Detailinformationen zur Lieferung von Rüstungsgütern unterliegen der Vertraulichkeit, um militärische Geheimnisse der Ukraine zu schützen."

Und weiter: "Sobald Entscheidungen der Bundesregierung über Waffenlieferungen in die Ukraine getroffen sind, werden sie unverzüglich formal umgesetzt, indem BMWK (Wirtschaftsministerium) und BMVg (Verteidigungsministerium) die erforderlichen Ausfuhrgenehmigungen erteilen."

Es scheint, als sei die Entscheidung über die Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine noch nicht getroffen worden.