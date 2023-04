Schwere Vorwürfe gegen Zollitsch im Umgang mit Missbrauch

Dem früheren Freiburger Erzbischof und Vorsitzenden der katholischen Bischofskonferenz Robert Zollitsch wird schweres Versagen beim Umgang mit Missbrauch vorgeworfen. Das sei bis hin zum bewussten Verschleiern und Vertuschen gegangen, erklärten die Juristen Eugen Endress und Edgar Villwock am Dienstag bei der Vorstellung ihres Berichts zu Missbrauch im Erzbistum Freiburg.

Für den Bericht wurden 180 Fälle von 40 Betroffenen im Zeitraum zwischen 1978 und 2014 untersucht. 24 Fälle werden detailliert dargestellt. Insbesondere dem bis 2014 amtierenden Bischof Zollitsch weist der Bericht große Verantwortung zu, weil er vor seiner Berufung 30 Jahre lang Personalreferent im Bistum war.

Freiburg meldete bis 2014 keinen Missbrauchsfall nach Rom

Große Mengen Akten seien nicht mehr auffindbar, vieles nie aktenkundig geworden. In einzelnen Fällen sei sogar die Staatsanwaltschaft bei Ermittlungen getäuscht worden, sagte der Kommissionsvorsitzende Endress.

Die Kommission zeigte sich erschüttert, dass selbst rechtskräftig verurteile Priester von beiden Bischöfen lobende Briefe zu Geburtstagen und anderen Jubiläen erhalten hatten. Auch sei im Fall eines Priesters mit drei Geliebten Kirchenrecht konsequent angewandt worden, während das Erzbistum bei Missbrauchsfällen selbst dann noch untätig geblieben sei, als der Vatikan von den Bistümern verlangte, Missbrauchsfälle der römischen Glaubenskongregation zu melden. Freiburg meldete bis 2014 keinen Missbrauchsfall nach Rom.

Ähnlich schweres Versagen werfen die Verfasser des Berichts Zollitschs Vorgänger Oskar Saier (1978-2002) vor. Beim amtierenden Erzbischof Stephan Burger (seit 2014) fanden die Autoren der Untersuchung keinen Hinweis auf Vertuschung.

Einvernehmlicher Sex schlimmer als Kindesmissbrauch?

Erzbischof Saier habe das Kirchenrecht nicht angewendet, bei ihm habe "eine vollständige Ignoranz" vorgelegen, so Endress. Es liege "das Vollbild einer Vertuschung" vor; Opfer hätten keine Rolle gespielt. Zollitsch habe als Erzbischof nicht mehr wie früher vertuschen können, weil sich inzwischen erste innerkirchliche Strukturen zum Umgang mit Tätern und Opfern entwickelt hätten, so die Autoren. Endress zeigte sich fassungslos, dass Zollitsch offenbar persönlich einvernehmliche sexuelle Verhältnisse von Priestern mit erwachsenen Frauen schlimmer bewertet habe als den Missbrauch von Kindern.

Sein Nachfolger Erzbischof Burger habe die Fälle dann ab 2014 "nach und nach abgearbeitet", so Endress. Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten nennt der Bericht nur Personen des öffentlichen Lebens namentlich, dazu gehören die Bischöfe, die Verwaltungschefs und Kirchengerichtsleiter, also Generalvikare und Offiziale.

Burger räumt Fehler ein und leitet Verfahren gegen Zollitsch ein

Burger selbst räumte am Dienstag Fehler ein: "Dass ich Fehler begangen habe, steht für mich außer Frage", sagte er. "Als Erzbischof bitte ich die Betroffenen um Verzeihung." Gegen seinen Amtsvorgänger Zollitsch hat Burger eigenen Angaben zufolge kirchenrechtliche Schritte eingeleitet, um mögliches Fehlverhalten beim Umgang mit Missbrauch zu prüfen. Ob und welche Folgen das hat, werde der Vatikan beurteilen müssen, sagte der Freiburger Erzbischof.

Zollitsch entschuldigte sich im Herbst in Videobotschaft

Zollitsch, der von 2003 bis 2014 das Erzbistum Freiburg leitete und von 2008 bis 2014 Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz war, hatte bereits vor Monaten in einem Video schwerwiegende Fehler und persönliche Schuld eingeräumt. Vor der aktuellen Pressekonferenz kündigte er über einen Sprecher an, sich nicht zu dem Abschlussbericht äußern zu wollen.

Vor einem halben Jahr hatte er sich per Video zu Wort gemeldet. Er habe "Gefahren verkannt" und sich zu wenig um das Leid der Opfer gekümmert. Viel zu lange habe er sich von der Sorge um das "Wohl der katholischen Kirche" und viel zu wenig von der "Anteilnahme am Leid der Betroffenen und die Fürsorge für die Opfer" leiten lassen, so Zollitsch im Oktober 2022. Seit 2010 waren Vorwürfe gegen Zollitsch wegen angeblichen Fehlverhaltens im Umgang mit Missbrauchsfällen laut geworden. So deutlich wie in dem nun veröffentlichten Video hatte dieser sein Fehlverhalten bislang allerdings nie eingestanden.