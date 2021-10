Schwere Unwetter in Italien - Berichte über Tornado in Catania

In Ligurien treten Flüsse über die Ufer

In der Region Ligurien hatten massive Regenfälle am Montag und Dienstag dafür gesorgt, dass Flüsse über die Ufer traten. Eine kleine Brücke stürzte ein, zehn Familien mussten von den Rettungskräften evakuiert werden, wie italienische Medien berichten.

Im Raum der Hafenstadt Genua, Liguriens einwohnerstärksten Gegend, schlossen mehrere Schulen für den Tag, Parks und Friedhöfe, Märkte und Sportanlagen wurden ebenfalls aufgefordert zu schließen.

Murenabgänge in Savona

Im ligurischen Savona hatte es am Montag so stark wie noch nie in der Geschichte der Küstenprovinz geregnet, so dass es zu Murenabgängen und Überschwemmungen kam. Straßen- und Zugverbindungen mussten unterbrochen werden.