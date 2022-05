Schwere Überschwemmungen in Bangladesch und Indien

Nach Starkregen und Überschwemmungen sind in Teilen von Indien und Bangladesch Millionen Menschen von der Außenwelt abgeschnitten. Medienberichten zufolge kamen in den beiden Ländern mindestens 57 Menschen ums Leben. Alleine aus dem indischen Bundesstaat Assam werden 18 Tote gemeldet. In Bangladesch sind rund zwei Millionen Menschen auf der Flucht vor den Wassermassen, im indischen Bundesstaat Assam 800.000. Zahlreiche Dörfer, Straßen und Felder stehen unter Wasser. Der für die Jahreszeit ungewöhnliche Starkregen beschädigte hunderte Hektar Ernteflächen.

Hochwasser schon vor Beginn des Monsuns

Hochwasser kommt in einem großen Teil von Bangladesch und in den angrenzenden Regionen Indiens häufig vor. Doch dieses Mal setzten die Überflutungen bereits vor Beginn des Monuns ein. In Indien beginnt der Monsun normalerweise erst im Juni.

Klimaforscher fordert: Emissionen runter

Laut Vorhersagen von Experten erhöht der globale Klimawandel die Wahrscheinlichkeit von Starkwetterereignissen. Der Potsdamer Klimaforscher Stefan Rahmstorf schrieb auf Twitter: "Erst schreckliche Hitze, dann Fluten. Beides nimmt durch die #Erderhitzung nachweislich stark zu, wie seit Jahrzehnten korrekt vorhergesagt. #Klimakatastrophe Jetzt sofort & schnell Emissionen runter, um Schlimmeres noch zu verhindern!"