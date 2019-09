Schwere Überschwemmungen im Südosten von Spanien

Berichten zufolge hat es in der Kleinstadt Ontinyent, südlich von Valencia, seit 100 Jahren nicht mehr so schwere Regenfälle gegeben. Innerhalb von 24 Stunden fielen 300 Liter pro Quadratmeter - so viel wie seit 1917 nicht, teilte der spanische Wetterdienst AEMET mit.

Der Fluss Clariano trat über die Ufer. 30 Einwohner mussten in Sicherheit gebracht werden. Häuser standen unter Wasser, Autos wurden weggespült.

Experten erwarten noch mehr Regen

Bis Freitag sagen Meteorologen weitere Regenfälle voraus - auch für Valencia, Murcia und Alicante. Am Vortag war ein Unwetter über Mallorca hinweggezogen. Teilweise wurde deshalb sogar der Schulbeginn verschoben.