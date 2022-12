> Schwere neue russische Angriffswelle auf die Ukraine

Die Ukraine meldet erneut schwere russische Angriffe. In Kiew, Charkiw und in Krywyj Rih sollen Raketen explodiert sein. Zwei Menschen wurden getötet, mindestens fünf verletzt. In mehreren Städten fiel der Strom aus. Viele suchten unter Tage Schutz.