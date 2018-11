Schweizer gegen Hornkuh-Initiative

Bei der Volksabstimmung stimmten am Sonntag 53 Prozent der Teilnehmer gegen die sogenannte Hornkuh-Initiative des Bergbauern Armin Capaul. Das teilte das Meinungsforschungsinstitut gfs.bern auf der Grundlage von Hochrechnungen mit.

Schweizer lehnen Fördergeld für Hörner bei Kühen ab

Capaul, der in Perrefitte im Kanton Bern Kühe hält, hatte mehr als 100.000 Unterschriften für seine sogenannte Hornkuh-Initiative gesammelt und war in der Schweiz so zu einem Medienstar geworden. Verbieten lassen wollte er das Entfernen von Kuhhörnern nicht. Er forderte aber, dass Bauern, die ihren Kühen und anderen Weidetieren nicht die Hörner entfernen, zusätzliche staatliche Subventionen bekommen. Umwelt- und Tierschützer stellten sich hinter die Initiative, die Regierung sprach sich aber für ein Nein aus.

"Das Horn gehört zum Rindvieh!"

Für den 67-jährigen Capaul, der mit Rauschebart, Bommelmütze und gestrickten Pullovern ganz dem Klischee des Bergbauern etwa aus den Heidi-Filmen entspricht, gehören die Hörner zum Rindvieh wie der Euter zur Kuh. Die Tiere stellten damit ihre soziale Rangordnung klar und brauchten die Hörner zum Kommunizieren. Zudem litten die Kälbchen große Schmerzen, wenn Bauern ihnen im Alter von wenigen Wochen mit einem Brennstab die Hornanlagen herausbrennen. Weil gehörnte Kühe mehr Platz im Stall brauchen und deshalb teurer sind, wollte Capaul Subventionen durchsetzen.

Hörner gefährlich und teuer?

Die Gegner, darunter der Bäuerinnenverband, machten geltend, dass ein ausgewachsenes Tier mit spitzen Hörnern eine tödliche Gefahr sein könnte. Es komme immer wieder zu Verletzungen bei Mensch und Tier. Auch die Regierung war dagegen: Zu teuer, befand sie. Nach Schätzungen wären mindestens 15 Millionen Franken (gut 13 Millionen Euro) an Hörner-Hilfen nötig gewesen. In der Schweiz tragen nur noch zehn Prozent der rund 1,5 Millionen Rinder Hörner. Bei manchen Rassen sind sie ganz weggezüchtet.