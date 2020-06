Schweizer Erfahrungen mit digitaler Schule

Beim Unterricht an der Projektschule der Gemeinde Goldau in der Zentralschweiz tippen gerade alle Schüler auf Smartphones. Was anderswo streng verboten ist, gehört hier seit Jahren zum Unterrichtskonzept. Wer kein eigenes Handy hat, dem stellt die Schule in Kooperation mit einem Hersteller sogar einen Tablet-Computer zur Verfügung.

Mit einer speziellen Software werden die Geräte eingebunden in den Unterricht, der sich von herkömmlichen Schulstunden deutlich unterscheidet, viel offener ist - erläutert Schulleiter Christan Neff. Es sei nicht so wie früher, dass alle Schüler zur selben Zeit, die gleichen Aufgaben bearbeiten. Der eine höre vielleicht ein Diktat und schreibe das nieder, ein anderer sei am Wörterlernen. "Und ganz sicher hat es ganz viele Schüler", so der Schulleiter, "die haben auch das Tablet oder das Handy nicht in der Hand, also Sie müssen sich nicht vorstellen, bei uns hocken sie jetzt nur hinter diesen Bildschirmen." Es geben zum Beispiel auch Gruppenarbeit.

Technisch besser ausgestattet als Schulen in Deutschland

Bei der technischen Ausstattung der Schulen steht die Schweiz laut dem im Mai veröffentlichten Schul-Barometer der Pädagogischen Hochschule Zug besser da als Nachbar Österreich und viel besser als Deutschland. Auch bei der Nutzung von Online-Lernplattformen schneiden die Schweizer deutlich besser ab als die Deutschen. Doch so digital, wie in der Projektschule Goldau, geht es längst nicht überall zu.

Educa, die Fachagentur für Bildung und Kultur, die sich im Auftrag der Berner Regierung und den mit den deutschen Bundesländern vergleichbaren Kantonen um die Digitalisierung des Bildungssystems kümmert, ist gerade dabei, bis zum Jahresende einen Überblick zu erstellen. "Es ist sehr heterogen. Es gibt Beispiele, die eine sehr gute Infrastruktur haben", sagt Educa-Direktor Toni Ritz.

Während der Corona-Pandemie wurde nachgerüstet

Es gäbe aber auch Schulen mit Defiziten. Allerdings, als wegen Covid19 auch in der Schweiz die Schülerinnen und Schüler von zu Hause aus lernen sollten, wurde kräftig aufgerüstet:

"Wir haben gesehen, dass es gerade mit der Corona-Pandemie einige Gemeinden dann auch diesen Nachholbedarf genutzt haben und die Schulen ausgestattet haben. Es gab auch sehr viel Stiftungen, die innert kürzester Zeit Geld zur Verfügung gestellt haben, damit die Schulen, die solche infrastrukturellen Defizite haben, nachrüsten können. Also da ist extrem viel passiert in den letzten sieben, acht Wochen." Educa-Direktor Toni Ritz

Im Lehrplan 21 der Deutschschweiz ist Medien- und Informatik-Unterricht ein fester Bestandteil. Die Schweiz ermöglicht Kindern und Jugendlichen über die gesamte Ausbildungszeit einen sicheren Zugang zu Online-Lehrmitteln und Lernplattformen.

Allerdings müsse bei digitalen Unterrichtskonzepten noch mehr passieren, deutet Toni Ritz an.

"Wir stellen fest, dass die skandinavischen Länder schon seit längerer Zeit mit dem Bildungsverständnis viel breiter, viel innovativer unterwegs sind." Educa-Direktor Toni Ritz

Die Schweiz steckt mitten drin in der Digitalisierung des Bildungssystems, die durch die Corona-Krise noch einmal an Fahrt aufgenommen hat.