Schweizer Dorf rebelliert gegen Corona-Maßnahmen

Bereits zum zweiten Mal stimmt die Schweiz am kommenden Sonntag über das Covid-19-Gesetz der Regierung in Bern ab. Und da wollen sie in Unteriberg im Kanton Schwyz wieder "nein!" sagen. Schon bei der ersten Abstimmung waren es knapp 88 Prozent – Schweizer Rekord!

Unteriberg ist "Weltmeister" im Widerstand

Das Dorf Unteriberg ist "Weltmeister" in der Ablehnung staatlicher Corona-Maßnahmen. Schon bei der ersten Abstimmung im Juni waren die Bewohner von Unteriberg mit fast 90 Prozent gegen die staatlichen Beschlüsse. Landesweit wurden die Maßnahmen zwar mitgetragen mit bis zu 60 Prozent Zustimmung. Aber im Hinblick auf die nächste Abstimmung wird es aus Unteriberg wieder massiven Widerstand geben.

Impfkampagne nur Zeitverschwendung in Unteriberg

Auch vom Impfen hält man hier nicht viel in der (laut "Atlas der politischen Landschaften der Schweiz") konservativsten Gemeinde der Schweiz. Im Kanton Schwyz sind nur 56 Prozent der Menschen geimpft. Um die Quote zu steigern, wurde eine "nationale Impfwoche" organisiert.

In Unteriberg parkte der Impfbus aber vergeblich vor dem Gemeindehaus. Selbst der Gemeindepräsident zweifelte am Erfolg dieser Kampagne und hielt es nur für Zeitverschwendung, weil seine Gemeindemitglieder sich nicht überreden ließen.

"Nein!"-Plakate auf Gartenzäunen und Garagen

Um ihrem Unmut Ausdruck zu verleihen, wurden bereits an vielen Gartenzäunen und Garagen "Nein"-Plakate aufgehängt. Die Bewohner von Unteriberg begründen ihre Ablehnung damit, dass die Regierung mit ihren bisherigen Maßnahmen jegliches Vertrauen verspielt hat. Aussagen wurden nicht eingehalten und Versprechen gebrochen. Deshalb finden die meisten Bewohner von Unteriberg alle Beschlüsse und Anordnungen aus Bern gar nicht gut und sind grundsätzlich dagegen.