Schweiz plant Studiengang Gendermedizin

Typische Symptome für einen Herzinfarkt sind Schmerzen in der Brust, die ins Kinn und in den linken Arm ausstrahlen. Das gilt zumindest für Männer. Bei Frauen äußert sich ein Herzinfarkt oft ganz anders, etwa mit Übelkeit, Bauchschmerzen und Müdigkeit. Dieser Unterschied wird oft nicht beachtet, erklärt die Kardiologin Catherine Gebhard vom Universitätsspital Zürich, mit schwerwiegenden Folgen:

"Das hat dazu geführt, dass die Frauen oft mit starker Verzögerung erst behandelt werden bei einem Herzinfarkt, (…) dass die Zeit bis Frauen erstens Hilfe rufen und zweitens Hilfe bekommen, viel länger ist, als bei Männern, nämlich im Schnitt 30 bis 45 Minuten." Catherine Gebhard, Universitätsspital Zürich

Unterschiede bei Lungenkrebs und Herzinfarkt

Der Herzinfarkt ist eins der bekanntesten Beispiele, wenn es um die Bedeutung von Gendermedizin geht, also um Medizin, die die biologischen Unterschiede von Frauen und Männern berücksichtig. Neben unterschiedlichen Krankheitssymptomen beschäftigt sich dieser Zweig der Humanmedizin auch mit geschlechtsspezifischen Krankheitsrisiken, sagt Catherine Gebhard, die seit mehreren Jahren zu Herzkreislauferkrankungen und Gendermedizin forscht, und nennt Beispiele:

"Frauen, die rauchen, haben ein ungleich höheres Risiko für Lungenkrebs, als Männer, die rauchen. Und diabetische Frauen haben auch ein höheres Risiko einen Herzinfarkt zu bekommen oder Herzkreislauferkrankungen als (als) Männer." Catherine Gebhard, Universitätsspital Zürich

Die Gründe für die Unterschiede reichen von der genetischen und hormonellen Verschiedenheit von Frauen und Männern bis hin zum unterschiedlichen Körperbau:

"Körpergröße, Gewicht, Muskelmasse, Körperfett, Wasseranteil sind z.B. alles unterschiedlich bei Männern und Frauen und das wirkt sich natürlich auf viele Sachen aus - auf die Krankheitsentstehung, die Manifestation und den Verlauf, aber z.B. auch auf den Abbau und die Verteilung von Medikamenten." Catherine Gebhard, Universitätsspital Zürich

Frauen und Männer gehen anders mit Depressionen um

Selbst geschlechtsspezifische kulturelle und sozialbedingte Verhaltensweisen können zu unterschiedlichen Krankheitsbildern bei Frauen und Männern führen - etwa bei psychischen Erkrankungen:

"Depression ist bei Männern eine Erkrankung, die sich auch in der Symptomatik anders zeigt. Die reagieren anderes darauf, sprechen kaum darüber, wo hingegen sich Frauen da eher mitteilen. Und deswegen wird das bei Männern häufig übersehen und nicht behandelt, was dann natürlich fatale Folgen haben kann." Catherine Gebhard, Universitätsspital Zürich

Gender-Medizin: Europaweit einzigartiger Studiengang

Erst seit den 80er Jahren rückte die Geschlechterforschung in der Medizin in den Fokus. Mittlerweile - so sagt Catherine Gebhard - werden jedes Jahr acht- bis neuntausend wissenschaftliche Artikel zu den Geschlechterunterschieden veröffentlicht. Dass diese Aspekte im klinischen Alltag stärker beachtet werden, soll erreicht werden mit Hilfe eines neuen, europaweit einzigartigen Weiterbildungsstudiengangs an den Universitäten Bern und Zürich. Catherine Gebhard ist die Vorsitzende der Programmleitung des Studiengangs. Wichtig ist ihr:

"Uns geht es nicht nur um Ärztinnen und Ärzte, sondern alle in medizinischen Berufen, dass wir diese Personen erreichen, die im Alltag mit den Patientinnen und Patienten zu tun haben." Catherine Gebhard, Universitätsspital Zürich

Eigentlich sollte es in diesem Frühjahr mit dem Studiengang losgehen, doch wegen der Coronavirus-Pandemie musste der Start auf den nächsten März verschoben werden.