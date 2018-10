Schweiz: Aus München kommender Reisebus ausgebrannt

Der Brand eines Fernbusses in der Schweiz ist glimpflich ausgegangen: Mehr als 20 Passagiere waren in dem Reisebus von München nach Zürich unterwegs, als sie im Inneren des Busses Rauch bemerkten. Der Fahrer hielt nach Polizeiangaben auf dem Pannenstreifen der Autobahn A1 bei Goldach an. Alle Passagiere konnten den IC-Bus der Deutschen Bahn rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen.

Bus komplett ausgebrannt - Keine Verletzten

Anschließend brannte der Reisebus komplett aus. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch unklar. Während des Einsatzes blieb die Autobahn zwischen Meggenhus und St. Gallen gesperrt.