Schweigen und Vertuschen: Die Todsünden der katholischen Kirche

Die katholische Kirche zählt über 600.000 Bischöfe, Priester, Diakone und Ordensbrüder. Einige unter ihnen vergewaltigen Kinder. Andere leisten Beihilfe, indem sie schweigen. Und das seit Jahrhunderten. Weltweit. Erst seit wenig mehr als 20 Jahren regt sich breiter Protest gegen den massenhaften sexuellen Missbrauch im Schutz einer Kirche, die sich heilig nennt. Immer neue Fälle, horrende Zahlen, schleppende Aufklärung und noch zögerlichere Entschädigungszahlungen haben die Institution Kirche in eine tiefe Krise gestürzt. Hunderttausende kehren ihr den Rücken.

"Es erinnert an mafiöse Strukturen, so funktionieren kriminelle Organisationen in ihrem Inneren. Das Verhalten der Führungskräfte in dieser Organisation ist vielfach auch kriminell", erklärt Matthias Katsch in DokThema. Er ist eines der vielen Opfer und einer der wenigen, der bisher Gesicht zeigt. Die Kirchenoffiziellen bringen den Opfern oft weniger Verständnis entgegen als den Tätern. Es wird immer noch vertuscht und relativiert. "2.000 Jahre Kirchengeschichte sind nicht nur 2.000 Jahre des Missbrauchs, sind auch 2.000 Jahre von großen Aufbrüchen und großen Gestalten", betont Kardinal Reinhard Marx, der von sich selbst sagt, dass ihn diese Vorwürfe in seinem "Glauben niedergedrückt" und sein "Verhältnis zur Kirche verändert" hätten.

Rückzieher beim Gutachten

Ursprünglich war 2010 ein Gutachten von der Deutschen Bischofskonferenz beim Kriminologischen Forschungsinstitut in Hannover in Auftrag gegeben wurden, geplant als Transparenzoffensive. Die Wissenschaftler sollten Zugang zu Akten in den sogenannten Giftschränken, zu Opfern und zu Tätern erhalten. In allen Bistümern und völlig unzensiert. Ein revolutionärer Plan, den die Bischöfe gemeinsam mit Professor Christian Pfeiffer, dem damaligen Institutsleiter und früheren Justizminister Niedersachsens entwickelt hatten.

Doch dann machten die Bischöfe völlig unvermittelt einen Rückzieher. Die einzelnen Bistümer sollten im Gutachten plötzlich nicht mehr identifiziert werden können. "Und das konnte ja nur gelingen, wenn sie selber den gesamten Datensatz Missbrauchstaten in Deutschland herstellen - durch Mitarbeiter der Kirche. Ein völlig absurder Vorgang eigentlich, dass die Täterseite den Datensatz herstellt, den die Wissenschaftler auswerten können", erinnert sich Christian Pfeiffer. Zudem denkt er, dass einzelne Bistümer bereits alle Akten vernichtet hätten.

Sünder, nicht Täter

Für die kirchliche Ordnung ist ein sexueller Missbrauch etwas anderes, als für die weltliche, ist sich die Theologin Doris Reisinger – eine ehemalige Nonne – sicher: "Wenn man in dieser institutionellen Logik geprägt ist über Jahrzehnte des eigenen Lebens, sieht man womöglich wirklich nur das, was das kirchliche Strafrecht sieht, nämlich ein sexuelles Vergehen eines Klerikers gegen seine Zölibatspflicht an einem Kind oder an einem verletzlichen Erwachsenen. […] Das kirchliche Strafrecht kennt auch keine Opfer, wenn es um sexuellen Missbrauch geht." Wo kein Opfer, da eben auch kein Täter - sondern ein Sünder. "Und dann wird ihm vergeben. So einfach ist das", so die Theologin.

