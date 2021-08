Schwedens Regierungschef Löfven tritt zurück - schon wieder

Schwedens Regierungschef Stefan Löfven hat erneut seinen Rücktritt angekündigt. Zum Parteitag der Sozialdemokraten im November werde er sein Amt als Ministerpräsident und den Vorsitz der Sozialdemokraten niederlegen, das gab Löfven am Sonntag bekannt. Er habe bereits länger über diesen Schritt nachgedacht, sagte der 64-Jährige bei einer Rede in Akersberga in der Nähe von Stockholm, wie der Sender SVT und die Nachrichtenagentur TT berichteten.

Löfven war nach Misstrauensvotum im Juni bereits angezählt

Im Juni war Löfven nach einem bereits schon einmal als Ministerpräsident zurückgetreten. Allerdings sicherte ihm das schwedische Parlament kurz darauf doch wieder die nötige Unterstützung zu. Nach Löfvens damaligem Rücktritt wurde zunächst Oppositionsführer Ulf Kristersson mit der Regierungsbildung beauftragt.

Nachdem die Sondierungsgespräche zur Bildung einer neuen Mitte-rechts-Regierung scheiterten, beauftragte Parlamentspräsident Andreas Norlen erneut Löfven mit der Regierungsbildung. Am 7. Juli wurde der 64-Jährige dann vom Parlament erneut zum Ministerpräsidenten gewählt.

Löfven will gute Wahlvorbereitung für 2022 ermöglichen

Grund für die Regierungskrise in Schweden war ein Streit um die Mietpreise für Neubauten gewesen. Löfven führt derzeit eine rot-grüne Minderheitsregierung an. Es ist bereits seine dritte Regierungszeit. Seit 2014 steht er an der Spitze des Staates.

Die nächste Parlamentswahl ist für September 2022 geplant. Durch seinen Rücktritt wolle er seinem Nachfolger eine bessere Vorbereitung auf die Wahl ermöglichen, erklärte der scheidende Ministerpräsident.