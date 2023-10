Artikel mit Bild-Inhalten Bildbeitrag

Home Icon > Schwedens Beitritt zur Nato: Erdogan geht den nächsten Schritt

Schwedens Beitritt zur Nato: Erdogan geht den nächsten Schritt

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hat das Protokoll für eine Aufnahme Schwedens in die Nato dem Parlament in Ankara zur Ratifizierung vorgelegt. Für das skandinavische Land rückt die Aufnahme in das Verteidigungsbündnis in greifbare Nähe.