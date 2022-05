Schweden und Finnland beantragen Aufnahme in die Nato

Finnland und Schweden ziehen in Sachen Nato-Mitgliedschaft an einem Strang. Gemeinsam haben sie in der Früh ihre Anträge für einen Beitritt zum westlichen Verteidigungsbündnis eingereicht. Damit ist der Beitrittsprozess jetzt offiziell in Gang gesetzt.

Jens Stoltenberg, der Nato-Generalsekretär, nahm die Anträge in Brüssel persönlich entgegen. "Dies ist ein historischer Moment zu einem kritischen Zeitpunkt für unsere Sicherheit", betonte er mit Blick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, der die beiden nordischen Länder zu ihrem Schritt veranlasst hatte.

Türkei droht weiterhin mit Veto

Unklar ist, ob der Beitritt tatsächlich so schnell vonstatten gehen kann, wie sich das die meisten wünschen. Mit den Aufnahmeanträgen wird sich jetzt erst einmal der Nato-Rat beschäftigen. In ihm sitzen Vertreter der 30 Bündnisstaaten. Das Problem: Die Entscheidung kann nur im Konsens getroffen werden, es braucht also Einstimmigkeit. Dass die zustande kommt, ist noch nicht ausgemacht, denn die Türkei droht weiterhin mit einem Nein, es sei denn, die Nato macht Ankara Zugeständnisse.

Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärt seine Haltung bisher damit, dass Finnland und Schweden angeblich die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und die Kurdenmiliz YPG in Syrien unterstützten. Außerdem beklagt er, dass die Nato-Staaten der Türkei deshalb weniger Waffen lieferten, weil das Land gegen diese Gruppierungen vorgehe.

Waffengeschäfte mit Ankara könnten der Schlüssel sein

Genau darin könnte aber auch der Schlüssel liegen, der die Verhandlungen innerhalb der Nato zu einem positiven Abschluss führt: neue Waffengeschäfte mit der Türkei. Unter anderem will die Regierung in Ankara in den USA F-16-Kampfjets kaufen. In Washington war ein solcher Deal bis zuletzt politisch heftig umstritten.

Und: Schweden und Finnland müssten wohl nochmal Erklärungen abgeben, wonach sie die PKK und die YPG eindeutig als Terrororganisationen ansehen und jegliche Zusammenarbeit mit ihnen verweigern.

Zäsur in Finnlands und Schwedens Geschichte

Jahrzehntelang hatten Finnland und Schweden auf ihre Bündnisneutralität gesetzt. Die Bevölkerung beider Länder war strikt gegen einen Beitritt zur Nato, denn eine Mitgliedschaft bedeutet ja auch, dass man im Bündnisfall mitkämpfen muss. Der Krieg in der Ukraine hat beide Länder aber zum Umdenken gebracht. In der Nato zu sein, bedeutet eben auch Sicherheit für den Fall, dass man selbst angegriffen wird. Und diese Gefahr scheint den Menschen im europäischen Norden seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine deutlich größer.