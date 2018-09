Schweden: Parlament spricht Löfven Misstrauen aus

Der Sozialdemokrat, Chef der bisherigen rot-grünen Minderheitsregierung, hat die Vertrauensfrage im neuen Reichstag verloren. 204 Abgeordnete stimmten gegen, 142 für ihn. Stefan Löfven muss damit zurücktreten, bleibt aber geschäftsführend im Amt, bis eine neue Regierung gebildet ist.Und das kann dauern, denn Schweden ist nach der Wahl vom 9. September in einer politischen Quasi-Patt-Situation: Rot-Grün und die Linkspartei haben nur eine Stimme mehr als die vier liberal-konservativen Parteien der bürgerlichen Allianz.

Schlüsselrolle für Schwedendemokraten

Damit kommt den populistischen und einwanderungskritischen Schwedendemokraten eine entscheidende Rolle zu. Sie hatten bei der Wahl knapp 18 Prozent der Stimmen bekommen, gegen sie wäre nur eine Große Koalition handlungsfähig.Doch die wird noch von Linken und Bürgerlichen abgelehnt. Liberale und die Zentrumspartei, beide in der Allianz, schließen aber auch jede Zusammenarbeit mit den Schwedendemokraten aus. Christdemokraten und die Moderaten sind da nicht so eindeutig ablehnend.

Klare Ansage für Regierungsbildung

Moderaten-Chef Ulf Kristersson könnte deshalb Schwedens nächster Ministerpräsident werden, so der Vorsitzende der Schwedendemokraten, Jimmie Åkesson: "Wenn er eine neue Regierung bilden will, muss er entweder mit Löfven oder mit mir zusammenarbeiten. Er hat keine eigene Mehrheit, nicht einmal den größeren Block. Kristersson kann also nur mit meiner Hilfe Staatsminister werden." Es sei denn, die Allianz zerbräche.

Zentrums-Chefin Annie Lööf gilt für den Fall als mögliche Kompromisskandidatin einer neuen, dann Mitte-Links-Regierung. Die Verhandlungen sind aber erst am Anfang. Am Ende wird ein neuer Regierungschef oder eine Regierungschefin vorgeschlagen, über den oder die der Reichstag dann höchstens vier Mal abstimmen kann.

Sollte es keine Mehrheit geben, müssen die Schweden noch einmal zu den Wahlurnen. Dann wäre innerhalb von drei Monaten eine Extra-Wahl nötig, die den normalen vierjährigen Wahlzyklus aber nicht verschiebt.