Assange wird vorerst nicht nach Schweden ausgeliefert

Da sich der 47-Jährige Assange aktuell bereits in einem britischen Gefängnis befinde, sei eine formelle Inhaftierung in Schweden für eine Befragung durch die Staatsanwälte nicht notwendig, so das Gericht. . Demzufolge sei ein Haftbefehl nicht verhältnismäßig.

Der Vorwurf, Assange habe 2010 eine Frau in Schweden vergewaltigt, bleibt dennoch bestehen. Die schwedische Staatsanwaltschaft hatte die Ermittlungen im Jahre 2017 eingestellt, die Untersuchungen jetzt aber wieder aufgenommen.

Probleme mit den USA

Assange selbst sieht die Beschuldigungen als Vorwand, ihn an die USA auszuliefern. Diese werfen ihm Geheimnisverrat durch Veröffentlichung geheimen Materiales von amerikanischen Militäreinsätzen vor. Die Vereinigten Staaten stellten deshalb bereits einen offiziellen Auslieferungsantrag. Sie klagen Assange in 18 Punkten an, was im Falle einer Verurteilung zu einer Haftstrafe von 175 Jahren führen könnte.

Inhaftierung in Großbritannien

2012 flüchtete Assange in die ecuadorianische Botschaft in London, um einer Auslieferung nach Schweden zu entgehen. Er wurde am 11. April dieses Jahres verhaftet und sitzt wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen seitdem für 50 Wochen im britischen Gefängnis. Die Justiz in Großbritannien wird noch über die Auslieferung Assanges entscheiden.