Schweden hebt Corona-Beschränkungen auf

Am 9. Februar hebt Schweden die Corona-Beschränkungen auf. Unter anderem wird es ab dann keine Sperrstunden in den Restaurants, keine Obergrenze für Veranstaltungen sowie keine Empfehlung mehr für einen Mundschutz in Bus und Bahn geben. Kurz zuvor hatte bereits Dänemark trotz Rekord-Fallzahlen alle Corona-Maßnahmen für die Bevölkerung aufgehoben.

Schwedens Ministerpräsidentin Magdalena Andersson verkündete, dass ihr Land nach zwei anstrengenden Jahren wieder zum Alltag zurückkehren könne. Grund dafür sei unter anderem die stabile Lage in den Krankenhäusern.

Schweden: Weniger Booster als im europäischen Durchschnitt

In Schweden sind weniger Menschen geboostert als im europäischen Durchschnitt. Nur 39 Prozent der Gesamtbevölkerung haben die Auffrischung erhalten. Zum Vergleich: In Deutschland sind es 52 Prozent, in Dänemark 61 Prozent. Kinder unter zwölf werden nur geimpft, wenn sie Vorerkrankungen haben.

Das beunruhigt Sozialministerin Lena Hallengren jedoch nicht: "Ich möchte daran erinnern, dass 80 Prozent der über 50-Jährigen eine dritte Impfung bekommen haben. Es ist für uns als Regierung wichtig, dass ein großer Teil der Älteren geboostert ist."