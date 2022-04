Schweden: Wieder Ausschreitungen nach ultrarechten Kundgebungen

In Schweden ist es nach einer Versammlung der ultrarechten Gruppierung Stram Kurs erneut zu Ausschreitungen von Gegendemonstranten gekommen. In Malmö seien Müllcontainer, ein Bus und ein Auto in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei mit.

In Norrköping im Süden des Landes gingen am Sonntag 150 Demonstranten gegen Stram Kurs auf die Straße. Dabei kam es zum Konflikt mit der Polizei. Einsatzkräfte gaben Warnschüsse ab. Drei Personen seien durch Querschläger verletzt worden und würden im Krankenhaus behandelt. Zudem seien sie vorsorglich in Gewahrsam genommen worden, weil sie einer Straftat verdächtigt werden, so die Polizei.

Ultrarechte Gruppierung kündigt Koranverbrennungen an

Bereits mehrfach war es in den vergangenen Tagen zu ähnlichen Ausschreitungen bei Versammlungen der ultrarechten Gruppierung gekommen. Die Vereinigung Stram Kurs (Strammer Kurs) des Politikers und Rechtsanwalts Rasmus Paludan gilt als islam- und einwanderungsfeindlich. Ihre provokanten Versammlungen, bei denen unter anderem Ausgaben des Koran verbrannt werden sollen, rufen immer wieder Proteste von Gegendemonstranten hervor. Derzeit zieht Paludan mit einer Reihe von Veranstaltungen durch verschiedene schwedische Städte.

Immer wieder Zusammenstöße bei Kundgebungen von Stram Kurs

Zuletzt war eine Kundgebung von Stram Kurs vom südschwedischen Landskrona extra auf einen Parkplatz in der benachbarten Großstadt Malmö verlegt worden, um Ausschreitungen zu vermeiden. Doch auch in der Stadt kam es zu Protesten. Polizisten wurden mit Steinen beworfen. Es kam zu mehreren Anzeigen wegen Vandalismus.

In der Stadt Örebro waren bereits am Karfreitag mehrere Polizeiautos angezündet worden. Auch Einsatzkräfte wurden verletzt. Ebenso kam es in der Stadt Linköping zum Konflikt: Zehn Menschen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus, wie die Nachrichtenagentur TT unter Berufung auf die Gesundheitsbehörden berichtete.