Schwarze Fußballprofis leiden unter rassistischen Beschimpfungen

Schwarze Fußballprofis werden in England häufig Zielscheibe für Hasskommentare in den Sozialen Medien. In den Posts taucht das Wort "Nigger" auf, zudem sind die Botschaften häufig mit Affen und Scheißhaufen bebildert.

Rassismus im Fußball "nicht wirklich besser geworden"

Betroffen davon ist auch der Stürmer von Manchester United, Marcus Rashford. Er hat sich vor Kurzem öffentlich dazu geäußert: "Es ist enttäuschend, dass diese Dinge im Fußball passieren, aber es ist eine Realität. Wir müssen aufstehen und Gehör finden. Die Zeit wird zeigen, ob es besser wird. In den letzten Jahren ist es nicht wirklich besser geworden."

Rashford ist ein bemerkenswerter junger Mann, der mit seinen 23 Jahren nicht nur auf dem Spielfeld überzeugt. Er nutzt seine Popularität auch für bedürftige Kinder und bringt die britische Regierung immer wieder dazu, sich um die Armen zu kümmern, wenn aufgrund von Ferien oder Lockdowns die Schulspeisung entfällt.

Marcus Rashford: "Menschlichkeit auf ihrem Tiefpunkt"

Rashford ist für sein Engagement mit einem Ritterorden ausgezeichnet worden. Er ist ein Vorbild – und trotzdem ein Opfer von Rassismus. Auf jüngste Beschimpfungen hat er sehr besonnen reagiert. In einem Tweet schrieb er: "Menschlichkeit und soziale Medien an ihrem Tiefpunkt. Ja, ich bin ein schwarzer Mann und ich bin jeden Tag stolz darauf, dass das so ist. Niemand und kein Kommentar wird das ändern. Sorry, falls Du auf eine starke Reaktion gehofft hast, Du wirst sie hier nicht bekommen."

Corona-Lockdown Schuld?

Hassbotschaften in den sozialen Medien gab es natürlich schon immer, dass es im Augenblick noch heftiger zu sein scheint als sonst, führt Bobby Barnes, der stellvertretende Chef der Professional Footballers‘ Association, der Gewerkschaft der Profifußballer, auf den Lockdown zurück.

"Es sieht so aus, als sei besonders der Fußball zum Ziel geworden. Jetzt, da die Stadien leer sind, haben sich Leute offenbar neue Wege gesucht, um ihre widerlichen Ansichten kundzutun." Bobby Barnes

Gesetz zur Regulierung sozialer Medien geplant

Die britische Regierung will in diesem Jahr eine neue gesetzliche Grundlage schaffen, um die sozialen Medien zu regulieren. Die geplanten Neuerungen sollen Unternehmen zwingen, beleidigende Inhalte im Netz schneller zu löschen.

Oliver Dowden, der Minister für Digitales, Kultur und Medien, stellte klar: "Genug ist genug, und jetzt ist die Zeit, hart dagegen vorzugehen. Wir sprechen uns für Strafen von bis zu zehn Prozent der weltweiten Einnahmen aus. Bei diesen großen Tech-Firmen beläuft sich das auf Milliarden Pfund. Und als letztes Mittel behalten wir uns das Recht vor, in den schlimmsten Fällen auch strafrechtlich gegen Führungskräfte vorzugehen."

Gewerkschaft: Anonymität im Netz einschränken

Die Gewerkschaft der Profifußballer fordert zudem, dass die Anonymität im Netz eingeschränkt wird. "Diese Unternehmen müssen Verantwortung übernehmen und das beginnt damit, dass die Accounts überprüft werden, sodass diejenigen, die Hassbotschaften posten, aufgespürt und zur Rechenschaft gezogen werden können", sagt Bobby Barnes.