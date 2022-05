Schwarz-grüne Koalition in Nordrhein-Westfalen rückt näher

CDU und Grüne in Nordrhein-Westfalen steuern auf Koalitionsverhandlungen zu. Nach vier Tagen Sondierungsgesprächen haben beide Parteien Eckpunkte für ein mögliches Regierungsbündnis vereinbart. Kommt ein solches Bündnis zustande, wäre es die erste schwarz-grünen Landesregierung in der Geschichte des Landes.

Großes Ziel vor Augen: Klimaneutrale Industrieregion NRW

Der Titel des Sondierungspapiers lautet: "Für die Zukunft von Nordrhein Westfalen". Kernziel ist, das Bundesland zur ersten klimaneutralen Industrieregion zu machen. Dazu gehört unter anderem, in den kommenden fünf Jahren mindestens 1.000 zusätzliche Windkraftanlagen zu errichten. Zudem sollen sämtliche Flächen genutzt werden, auf denen Photovoltaik-Anlagen errichtet werden können. Zudem soll die Bodenversiegelung zeitnah auf fünf Hektar pro Tag reduziert werden - aktuell wird täglich etwa doppelt so viel zubetoniert. Das sind aber nur einige Ziele, zudem handelt es sich hier um ein gemeinsames Positionspapier - konkreter soll es dann in den Koalitionsverhandlungen werden.

Formelle Koalitionsverhandlungen in Aussicht

Die Parteien stimmen nun am Sonntag darüber ab, ob sie gemeinsame Koalitionsgespräche aufnehmen. Die Wahrscheinlichkeit ist recht hoch. So teilten die NRW-Grünen am Freitagabend mit: "Nach der einstimmigen Beschlussfassung in unserem Landesvorstand am heutigen Abend werden wir unseren Mitgliedern empfehlen, der Aufnahme von Koalitionsverhandlungen zuzustimmen." Ähnliches war von der Verhandlungsdelegation der CDU zu hören.

Bei der CDU stimmt der erweiterte Landesvorstand in Düsseldorf und bei den Grünen ein kleiner Parteitag in Essen darüber ab. Die CDU war bei der Landtagswahl am 15. Mai stärkste Kraft geworden, mit 35,7 Prozent. Die Grünen legten zu, auf 18,2 Prozent.

Wüst und Neubaur werben für ein Bündnis

Für CDU-Ministerpräsident Hendrik Wüst ist ein neues Bündnis eine Chance für NRW. Seiner Partei gehe es um ein klimaneutrales Industrieland, ein modernes, soziales und sicheres Nordrhein-Westfalen. Und die Grüne Landesvorsitzende Mona Neubaur erklärte, die Grünen wollten Garant dafür werden, dass eine neue Landesregierung auf der Höhe der Zeit arbeite. Sie sprach dabei von einer wertschöpfenden Klimaschutzpolitik, einer teilhabeorientierten Verkehrswende und chancengerechten Bildungspolitik.