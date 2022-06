Schwalmstadt: Zwei Menschen in Lebensmittelmarkt erschossen

In einem Lebensmittelmarkt im nordhessischen Schwalmstadt sind am Dienstag zwei Menschen erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu einem Schusswaffengebrauch in dem Geschäft, in dem anschließend die beiden leblosen Menschen entdeckt wurden.

Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort, hieß es. Die genauen Hintergründe seien derzeit noch nicht bekannt. "Eine Gefahr für die Bevölkerung besteht nicht", so die Polizei.

Schüsse fielen kurz nach 13 Uhr

Nach Angaben der Polizei fielen die Schüsse am Mittag um kurz nach 13.00 Uhr in einem Discounter-Markt im Stadtteil Treysa. "Zwei Personen wurden im Markt leblos aufgefunden", twitterte das Polizeipräsidium Nordhessen. Um wen es sich bei den beiden Toten handelte, war zunächst unklar.

Die Polizei rückte nach eigenen Angaben mit starken Kräften aus. Der Bereich um den Lebensmittelmarkt sei weiträumig abgesperrt worden. "Wir sind mit zahlreichen Kolleginnen & Kollegen am Einsatzort", twitterte das Polizeipräsidium Nordhessen. Es gehe jetzt um die Spurensicherung und auch um die Betreuung von möglichen Zeugen, sagte ein Sprecher des Präsidiums.