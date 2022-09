Schutz für russische Deserteure: Reicht das Asylrecht?

Grüne fordern EU-Aufnahmeprogramm

Dem Grünen-Politiker Erik Marquardt reicht der Hinweis auf das Asylrecht nicht aus. Er forderte ein EU-Aufnahmeprogramm für russische Deserteure. "Die EU-Kommission muss schnell die Zügel in die Hand nehmen", sagte der EU-Abgeordnete der Deutschen Presse-Agentur. Die EU könne kein Interesse daran haben, Menschen, die nicht für Putin kämpfen wollten, in den Krieg zu schicken. Diese Menschen dürften an den EU-Außengrenzen nicht abgewiesen werden.

Pro Asyl wirbt für humanitäre Visa

Auch Pro Asyl erklärte, für die Aufnahme russischer Kriegsdienstverweigerer müsse eine eigene Verfahrensweise geschaffen werden. "Wenn man ihnen Schutz gewähren will, muss man ein Verfahren etablieren, wie diese Menschen die europäischen Außengrenzen übertreten können", sagte Pro-Asyl-Geschäftsführer Günter Burkhardt.

Ein gangbarer Weg könne etwa die Erteilung humanitärer Visa an von der Teilmobilmachung betroffene Russen sein, denen die Ausreise in Länder wie Georgien oder die Türkei gelungen sei. Burkhardt warb zugleich auch für die Aufnahme von Kriegsdienstverweigerern aus Belarus.

Drohender Kriegsdienst aussichtsreicher Asylgrund

Wer als russischer Staatsbürger, um nicht in der Ukraine kämpfen zu müssen, in Deutschland Asyl beantragt, hat allerdings auch jetzt schon gute Aussichten, einen Schutzstatus zu erhalten. Allerdings schreckten in der Vergangenheit viele Russen, ebenso wie etwa auch türkische Staatsbürger, davor zurück, einen Asylantrag zu stellen - aus Angst, dadurch womöglich eine spätere Rückkehr in die Heimat zu erschweren. Der drohende Wehrdienst wird beispielsweise auch von Asylbewerbern aus Eritrea häufig als Fluchtgrund angeführt.