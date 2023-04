Schulze will mehr Rechte für Menschen in Billiglohnländern

Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze (SPD) will Arbeitskräften in Billigproduktionsländern mehr Rechte zugestehen. Zivile Klagen sollten möglich sein, erklärte die SPD-Ministerin im Interview der Woche von BR24.

"Ich möchte, dass Menschen, die durch europäische Unternehmen geschädigt wurden, ein Recht haben, vor einem deutschen Gericht zu klagen", so Schulze. Dies solle "auch mithilfe der Gewerkschaften möglich sein - und dass diese Missstände beseitigt werden".

Bisher keine gesetzliche Grundlage

Ein solches Klagerecht wäre neu und müsste über die Europäische Union eingeführt werden. "Da muss es eine gemeinsame Lösung in Europa geben, europaweit muss das Recht von solchen Menschen auch durchgesetzt werden können", sagte Schulze.

Konkret würde das bedeuten, dass europäische Unternehmen, die bei der Produktion ihrer Waren in Ländern wie Bangladesch oder Kambodscha gegen Sorgfaltspflichten verstoßen, sich hier vor Gericht verantworten müssten. Im deutschen Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz, das im Januar dieses Jahres in Kraft getreten ist, ist die Möglichkeit einer Zivilklage nicht enthalten.

Schulze: Kleidung für wenig Geld nicht nachhaltig

Am kommenden Montag jährt sich der Einsturz der Textilfabrik "Rana Plaza" in Bangladesh zum zehnten Mal. Bei der Katastrophe westlich der Hauptstadt Dhaka starben mehr als 1.130 Menschen. Die Bundesentwicklungsministerin sagte, das sei ein Weckruf für die Unternehmen hierzulande gewesen und seither habe sich viel verändert.

In den Fabriken gebe es Feuerlöscher und Brandschutzwege und unabhängige Prüfer, die Mängel feststellten und deren Beseitigung kontrollierten. Mit Blick auf den Markt für Billigtextilien rief Schulze aber auch Verbraucherinnen und Verbraucher zum Handeln auf. Kleidung für wenig Geld könne nicht nachhaltig sein, so Schulze und ergänzte: "Mit Verboten kommen wir da nicht weiter, wir müssen an die Vernunft der Menschen appellieren."