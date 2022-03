Globale Lebensmittelkrise: Schulze ruft zu Fleisch-Verzicht auf

Entwicklungshilfeministerin Svenja Schulze (SPD) hat an die Verbraucher appelliert, weniger Fleisch zu essen und damit den Hunger in der Welt zu reduzieren. "60 Prozent des weltweit produzierten Maises wird an Tiere verfüttert, in der EU ist es bei Weizen ähnlich", sagte Schulze den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Es würde der Getreideversorgung in Entwicklungs- und Schwellenländern mittel- und langfristig sehr helfen, wenn wir in den reichen Ländern weniger tierische Produkte essen würden."

"Getreide gehört zuallererst auf den Tisch"

"Wenn wir in Deutschland die Schweinefleischproduktion um 30 Prozent reduzieren würden, wäre eine Ackerfläche von einer Million Hektar frei - etwa ein Zehntel der Ackerfläche in Deutschland. Darauf könnte man fünf Millionen Tonnen Getreide anbauen", sagte sie weiter. Längerfristig würde sich so weltweit die Versorgungslage verbessern. "Getreide gehört zuallererst auf den Tisch - und zwar ohne den Umweg über den Futtertrog."

Reduzierung des Getreideanteils im Biosprit

Auch eine Reduzierung des Mais- und Getreideanteils im Biosprit müsse erwogen werden, erklärte die Entwicklungsministerin. Sie sei dafür, "zu prüfen, ob es Spielräume für schnelle Anpassungen gibt". Im Tank seien Mais und Getreide in diesen schwierigen Zeiten "am schlechtesten aufgehoben".

Greenpeace: Biosprit per Verordnung zu verbieten

Unterdessen forderte Greenpeace die Bundesregierung auf, angesichts der weltweit drohenden Lebensmittelknappheit Biosprit per Verordnung zu verbieten. "Frisches Öl, wie Raps-, Soja- oder Palmöl, gehören nicht in den Tank, sondern auf den Essenstisch", sagte der Greenpeace-Experte für Landwirtschaft, Martin Hofstetter, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Zudem sollte deutlich weniger Getreide als Tierfutter, sondern als Nahrungsmittel verwendet werden.

Die Menge von zwölf Litern Rapsöl, die demnach pro Kopf und Jahr im Autosprit landeten, würde "jedem locker reichen, um sich davon im Jahr zu ernähren", so Hofstetter. "Und damit könnte man auch zusätzlich andere Menschen versorgen, wenn die Exporte von Sonnenblumenöl aus der Ukraine wegfallen sollten."

Ukraine-Krieg lässt Weizenpreise stark steigen

Wegen des Ukraine-Kriegs sind die Weizenpreise stark gestiegen. Die Ukraine und Russland gehören zu den Haupt-Exporteuren des Getreides. Entwicklungshilfeorganisatoren warnen wegen des voraussichtlichen Ernteausfalls durch den Krieg vor Hunger und politischer Instabilität in Entwicklungsländern.

Schulze fordert mehr Geld für ihr Ressort

Schulze bekräftigte angesichts der weltweiten Herausforderungen ihre Forderung, im geplanten Ergänzungshaushalt deutlich mehr Geld für ihr Ressort vorzusehen. Die bisher beabsichtigte Kürzung des Entwicklungsetats passe "eindeutig nicht" zur gegenwärtigen Lage. Es gebe derzeit eine "noch nie dagewesene Häufung von Krisen", betonte sie. "Der russische Angriff auf die Ukraine kommt ja zur Corona-Pandemie, zum Artensterben und zum Klimawandel noch dazu - und all das ist wiederum verbunden mit Ernährungskrisen und Fluchtbewegungen", sagte Schulze.