03.03.2019, 10:22 Uhr

TÜV soll Abgas-Messstationen überprüfen

Bundesumweltministerin Svenja Schulze will die Genauigkeit der Abgas-Messstationen überprüfen lassen. Dafür habe sie ein unabhängiges Gutachten beim TÜV Rheinland in Auftrag gegeben. Scharfe Kritik übte Schulze an Verkehrsminister Scheuer.