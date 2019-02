Svenja Schulze: "Deutschland 2050 weitestgehend klimaneutral"

Svenja Schulze (SPD) ist sehr optimistisch, dass das von ihr geplante Klimaschutzgesetz in der Koalition mit der Union durchsetzbar ist. Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2, radioWelt am Abend) sagte sie:

"Wir haben das im Koalitionsvertrag festgelegt. Ich habe jetzt einen Vorschlag für den Rahmen gemacht, so dass das insgesamt dann auch passt, und wir auch als Bundesrepublik unser Ziel erreichen. Und ich bin mir sicher, dass alle meine Kollegen schon daran arbeiten, ihre Maßnahmen vorzulegen." Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD)

"Bis 2050 weitestgehend klimaneutral"

Die Kritik der Opposition, insbesondere der FDP, ihre Vorgaben erinnerten an "Planwirtschaft" konterte sie: "Das ist genau das Gegenteil von Planwirtschaft, das ist Verlässlichkeit". Die Bundesregierung würde jetzt endlich ernst mit dem Klimaschutz machen, so Schulze weiter, denn dass wollten auch viele Menschen. „In Bayern wird im Moment diskutiert ein Klimaschutzgesetzt vorzulegen und da kann es doch nicht falsch sein, dass auf der Bundesebene zu machen." Gefragt, ob ihre Ziele nicht sehr ambitioniert seien, sagte die Ministerin: " Es ist international vorgegeben, das wir 2050 weitestgehend treibhausgasneutral sein wollen."

"Das Gegenteil von Planwirtschaft"

Schulze sagte, das Klimaschutzgesetz sei genau das Gegenteil von Planwirtschaft, nämlich Verlässlichkeit. Die Bundesregierung mache jetzt ernst mit dem Klimaschutz, denn das wollten auch die Menschen in Deutschland. Die Klimaschutzbeauftragte der Union im Bundestag, Weisgerber, hatte das geplante Gesetz als "leere Hülle" kritisiert. So wie der Entwurf vorgelegt wurde, spare er kein Gramm CO2 ein, weil er keine konkreten Maßnahmen enthalte, sagte die CDU-Politikerin.