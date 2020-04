Schulen auf und Maskenpflicht: Debatte um Corona-Lockerungen

Medizinethikerin weist auf steigende soziale Ungleichheit hin

Die Medizinethikerin Claudia Wiesemann wies im Interview mit der Bayern 2-radioWelt auch auf die wachsende soziale Ungleichheit hin, die mit einer längeren Schulschließung einhergehe. Wiesmann plädiert daher für eine Öffnung der Schulen - vor allem für Grundschüler, was auch einer zentralen Empfehlung der Wissenschaftsakademie Leopoldina entspricht: "Die Grundschüler können ihr eigenes Lernen nicht in diesem Maße steuern. Wir sahen dann, dass manche Kinder aus bildungsfernen Schichten einen großen Nachteil haben, gerade in den kleineren Klassen."

Ältere Schüler, so Wiesemann, kommen mit den digitalen Formen besser zurecht. Sie nutzen sie auch aktiver, daher Wiesemanns Fazit, "dass deswegen in diesen Klassen der Unterricht noch länger online stattfinden soll."

Lehrerverbandspräsident will klare Ansage von Politik

Lehrerverbandspräsident Heinz-Peter Meidinger aus Deggendorf fordert von der Politik klare Ansagen und Planungssicherheit. "Selbst ein schrittweises Hochfahren geht nicht von heute auf morgen. Schulen brauchen etwa eine Woche Vorlauf, um sich darauf vorzubereiten."

Auch wenn nur Abschlussschüler in die Schulen kämen, müssten Abstandsregeln in den Klassenzimmern eingehalten und daher Klassen geteilt werden. Außerdem müssten Hygienestandards eingerichtet werden. Noch fehle es in Schulen an Desinfektionsmitteln und beispielsweise Masken.

Die ursprünglich für den heutigen Dienstag geplanten Beratungen der Bildungsminister der Bundesländer per Videokonferenz über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise wurden verschoben. Das teilte ein Sprecher der Kultusministerkonferenz (KMK) mit. Eine Schalte sei erst wieder nach den Beratungen der Ministerpräsidenten der Länder mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) geplant.

Merkel und die Ministerpräsidenten beraten am Mittwoch darüber, wie nach dem 19. April verfahren wird. Die Runde hatte am 22. März zunächst für zwei Wochen umfassende Einschränkungen beschlossen. Diese wurden dann bis in die Woche nach Ostern verlängert.

Justizministerin Lambrecht verspricht Rückkehr zur Freiheit

Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) versicherte, dass nach der Corona-Krise alle freiheitsbeschränkenden Maßnahmen wieder zurückgenommen werden. "Als Justizministerin werde ich darauf hinwirken, dass die Einschränkungen keinen Tag länger aufrechterhalten werden, als unbedingt nötig ist, um Leben und Gesundheit zu schützen", sagte die SPD-Politikerin dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Derzeit sei der Schutz von Leben und Gesundheit oberstes Gebot. Dabei seien verhältnismäßige Einschränkungen einiger Grundrechte nicht vermeidbar. Diese Einschränkungen seien aber angemessen; niemand in der Bundesregierung sei "daran interessiert, die Maßnahmen auch nur einen Tag länger aufrecht zu erhalten als unbedingt notwendig".