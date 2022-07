Schulmassaker Uvalde: Neue Videos sorgen für Empörung

Sieben Wochen ist es her, dass ein schwer bewaffneter Mann die Grundschule im texanischen Uvalde betreten und ein Blutbad angerichtet hat: 19 Kinder und zwei Lehrerinnen überlebten das Massaker nicht. Jetzt sind neue Videos veröffentlicht worden - von der Zeitung "Austin American-Statesman" und dem Lokalsender "KVUE".

Polizisten halten sich gut eine Stunde lang im Schulflur auf

Zu sehen ist unter anderem, dass Polizisten sich eine Stunde und 14 Minuten lang im Schulflur aufgehalten hatten, bevor sie den 18-jährigen Angreifer in einem Klassenzimmer erschossen. Außerdem wird gezeigt, wie der Angreifer am 24. Mai um 11.33 Uhr die Grundschule betritt, auf die er zuvor bereits von außen geschossen hat. Es kommt zu einem dramatischen Moment: Während der mit einem Sturmgewehr bewaffnete 18-Jährige ohne erkennbare Eile in Richtung von Klassenzimmern läuft, kommt von einem anderen Flur ein kleiner Junge, sieht den Schützen von hinten - und rennt weg, als Schüsse fallen.

Erst einmal keine Konfrontation mit dem Angreifer

Zu hören sind dutzende Schüsse. Um 11.36 Uhr sind dann die ersten eintreffenden Polizisten zu sehen. Einige von ihnen nähern sich dem Klassenzimmer, in dem sich der Schütze aufhält - rennen aber den Flur zurück, als der 18-Jährige wieder schießt. In der Folge treffen immer mehr teils schwer bewaffnete Polizisten ein, ohne aber den Angreifer zu konfrontieren.

Um 12.30 Uhr ist zu sehen, wie ein Polizist sich an einem Desinfektionsmittelspender bedient und das Mittel in seine Hände reibt. Um 12.50 Uhr sind dann wieder Schüsse zu hören, als die Einsatzkräfte den Angreifer erschießen. Seit dem Eintreffen der ersten Polizisten sind 74 Minuten vergangen.

Scharfe Kritik am Vorgehen der Sicherheitskräfte

Die Sicherheitskräfte stehen wegen ihres Vorgehens schon länger massiv in der Kritik. So warf der Chef der texanischen Sicherheitsbehörden, Steven McCraw, den Polizisten vor Ort "klägliches Versagen" vor. Der Einsatzleiter habe das Leben der Beamten über das Leben der Kinder gestellt.

US-Polizisten werden eigentlich darin ausgebildet, bei Schulmassakern den Angreifer so schnell wie möglich auszuschalten, um weitere Opfer zu verhindern. Dementsprechend sorgen die jetzt veröffentlichten Video-Aufnahmen für neue Empörung. Eine, die sich öffentlich äußert, ist die Gründerin der für ein strikteres Waffenrecht eintretenden Organisation "Moms Demand Action", Shannon Watts. Sie schrieb auf Twitter, Polizisten mit kugelsicheren Westen hätten in einem Schulflur gewartet und sich sogar die Hände desinfiziert, während Kinder und Lehrkräfte "geschlachtet" worden seien.